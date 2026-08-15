„Rușine lor!”. Ciprian Ciucu condamnă huiduielile primite de Ilie Bolojan la Constanța: „Cineva trebuia să fie acolo și să reprezinte statul român”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, îi ia apărarea premierului interimar Ilie Bolojan, după ce acesta a fost huiduit și fluierat în timpul discursului susținut la manifestările organizate de Ziua Marinei, la Constanța. Ciucu susține că Bolojan știa că ar putea fi huiduit, însă a ales să participe la eveniment pentru a reprezenta statul român.

„Citesc în presă faptul ca premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Constanța, unde a fost prezent de Ziua Marinei. Să vă spun ceva: știa că va fi huiduit după toată campania oribilă dusă în acest an împortiva sa, atacat zilnic ca persoană. Și știa și regia, nelipsită de la astfel de evenimente, înscenată de către adversarii democrației. Rușine lor!”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Edilul Capitalei afirmă că, în ciuda posibilității de a fi huiduit, premierul a mers la Constanța pentru că era necesară prezența unui reprezentant al statului român la un moment simbolic pentru țară.

„Și cu toate acestea, conștient de ceea ce se va întâmpla, s-a dus la Constanța. Dar știți de ce? Pentru că cineva trebuia să fie acolo și să reprezinte statul român. Este un moment important, simbolic”, a transmis Ciucu.

Bolojan, huiduit în timpul discursului de Ziua Marinei

Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli și fluierături în momentul în care și-a început discursul la manifestările de Ziua Marinei Române. Printre scandările auzite din mulțime s-au numărat „Du-te la București” și „Aplaudați marinarii, Bolojan, acasă”.

Premierul și-a continuat însă discursul și a vorbit despre importanța Forțelor Navale Române, în contextul situației de securitate din regiune.

„Dragi români, sunt aici în semn de respect față de Marina Română. Într-o vreme în care securitatea la granița de est nu mai este un fapt împlinit, într-o vreme în care navigația sigură prin Marea Neagră este o miză zi de zi și nu o certitudine, dotările pe care le au la dispoziție Forțele noastre Navale, curajul și profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat și rolul Marinei Române în apărarea securității țării, în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor din regiunea Mării Negre.

În mesajul său, Ciprian Ciucu susține că Bolojan nu are motive să se rușineze pentru deciziile luate și că și-a asumat o „misiune de sacrificiu”.

„Şi pentru că ştie nu are de ce să-i fie rușine și poate privi fiecare român în ochi. Pentru că și-a asumat o misiune de sacrificiu”, și-a încheiat Ciprian Ciucu mesajul.