 Scandal la Moscova: Patriarhul Kirill, aspru criticat de un ziar pro-Putin după ce a numit bomba atomică un „har al lui Dumnezeu” | adevarul.ro
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Scandal la Moscova: Patriarhul Kirill, aspru criticat de un ziar pro-Putin după ce a numit bomba atomică un „har al lui Dumnezeu”

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Un articol publicat de un ziar pro-Kremlin a provocat un scandal în Rusia, după ce l-a criticat pe Patriarhul Kirill pentru declarațiile în care a descris bomba atomică sovietică drept o manifestare a „harului și milei lui Dumnezeu”. Publicația îl acuză pe liderul Bisericii Ortodoxe Ruse că transformă armele nucleare într-un simbol religios.

Patriarhul Kirill Foto: EPA -EFE
Patriarhul Kirill Foto: EPA -EFE

Articolul, intitulat „Ortodoxia atomică: Patriarhul «deifică» bomba nucleară și îndeamnă să nu ne temem de scenarii apocaliptice”, pune sub semnul întrebării interpretarea teologică oferită de Patriarhul Kirill.

Autorul susține că niciunul dintre predecesorii actualului lider al Bisericii Ortodoxe Ruse nu ar fi vorbit cu aceeași „pasiune și entuziasm” despre armele de distrugere în masă, inclusiv despre bomba nucleară sovietică sau rusă, potrivit dialog.

„Dacă percepem discursul patriarhului ca fiind discursul unui politician etatist, este imposibil să-i găsim defecte. Dar dacă examinăm predica primatului dintr-o perspectivă teologică, logica conceptului prezentat este oarecum defectuoasă”, se arată în articolul publicației Moskovski Komsomolets. 

Critici privind legătura dintre religie și arma nucleară

Publicația pro-Kremlin contestă ideea potrivit căreia dezvoltarea bombei atomice sovietice ar fi reprezentat un semn al milei divine pentru Rusia. Autorul articolului indică un paradox: dacă realizarea armei nucleare sovietice a fost un „har”, atunci aceeași interpretare ar trebui aplicată și Statelor Unite, care au creat prima bombă atomică înaintea Uniunii Sovietice.

„Dacă luăm acest concept ca punct de plecare, atunci trebuie să recunoaștem că Domnul a arătat un har și o milă și mai mari americanilor, care au creat bomba atomică cu patru ani înaintea URSS”, notează publicația.

Articolul amintește că primul program nuclear american a fost dezvoltat la Los Alamos, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, înainte ca Uniunea Sovietică să își construiască propria armă nucleară.

Potrivit sursei citate, în material este invocată și poziția exprimată anterior de Biserica Ortodoxă Rusă cu privire la armele nucleare. În 1986, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a publicat mesajul „Despre război și pace în era nucleară”, în care vorbea despre pericolul armelor de distrugere în masă și susținea necesitatea eliminării acestora.

Comparând poziția actuală cu cea din perioada sovietică, publicația sugerează că discursul actual al Patriarhului Kirill reprezintă o schimbare majoră de perspectivă/

Controversa a pornit de la o predică susținută de Patriarhul Kirill pe 1 august, după liturghia oficiată la Mănăstirea Sfânta Treime Serafim-Diveyevo.

Liderul Bisericii Ortodoxe Ruse a afirmat că dezvoltarea armei nucleare sovietice de către oamenii de știință ar fi fost legată, în parte, de rugăciunile Sfântului Serafim de Sarov. Potrivit patriarhului Kirill, apariția bombei atomice sovietice ar fi fost o manifestare a „harului și milei lui Dumnezeu” față de Rusia.

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