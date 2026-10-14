A treia încălcare a spațiului aerian al României în mai puțin de 12 ore. O nouă țintă aeriană a ajuns în apropiere de Sulina

O nouă țintă aeriană a pătruns miercuri seară în spațiul aerian al României, fiind detectată de sistemele radar ale Ministerului Apărării. Este al treilea incident de acest fel înregistrat în mai puțin de 12 ore, iar populația din nordul și estul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-ALERT.

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Ținta a intrat în spațiul aerian național la ora 17.38, în zona de nord-est a orașului Sulina, și a ieșit opt minute mai târziu. Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar autoritățile au activat măsurile de alertare a populației. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 19.03.

Potrivit comunicatului Ministerului Apărării Naționale, ținta a fost detectată inițial la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru avertizarea locuitorilor din nordul și estul județului Tulcea. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 17.39.

„Ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național la ora 17.38, la aproximativ 22 km nord-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale naționale, și l-a părăsit la ora 17.46”, a precizat Ministerul Apărării.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea. Alerta aeriană a fost menținută până la ora 19.03.

Incidentul este al treilea de acest fel înregistrat miercuri, 14 octombrie, în mai puțin de 12 ore, după ce alte două alerte au fost emise dimineaţă.

Primul mesaj RO-ALERT, cu avertizarea „Alarmă aeriană. Posibilă incursiune de drone. Păstrați-vă calmul!”, a fost transmis la ora 6.39.

Ulterior, la ora 10.19, radarele au detectat o altă țintă aeriană, iar două aeronave F-16 de la aceeași bază au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Potrivit informațiilor transmise de autorități, aceasta a fost doborâtă de apărarea antiaeriană ucraineană.