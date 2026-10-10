O adolescentă de 15 ani din București a dispărut. A fost văzută ultima dată pe 8 octombrie. Poliția cere ajutorul populației

Polițiștii Capitalei caută o adolescentă de 15 ani, care a dispărut în cursul zilei de 8 octombrie 2026, după ce a plecat de la o adresă din Sectorul 4 al Bucureștiului și nu a mai revenit acasă. Minora a fost dată în urmărire la nivel național, iar autoritățile fac apel la persoanele care pot oferi informații să sune la 112.

Foto: Politia Română

Fata se numește Buzică Daria Maria și are 15 ani. Poliția a demarat procedurile pentru găsirea acesteia și încearcă să stabilească unde se află.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, fata are aproximativ 1,62 metri înălțime, cântărește 62 de kilograme, are părul lung și închis la culoare, ochii căprui și fața rotundă. Un semn distinctiv este o aluniță situată lângă ochiul drept.

La momentul dispariției, aceasta purta o cămașă bleu și blugi albaștri.

Există și o înregistrare video din momentul în care adolescenta a plecat, când a fost văzută ultima dată. Imaginile ar putea ajuta la identificarea traseului său, în cazul în care sunt disponibile informații suplimentare despre locul în care a fost observată.

Persoanele care au văzut-o pe Daria Maria Buzică sau dețin informații care ar putea ajuta la găsirea ei sunt rugate să contacteze de urgență Poliția, apelând 112.

Orice detaliu relevant poate contribui la identificarea locului în care se află minora.