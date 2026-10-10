 O adolescentă de 15 ani din București a dispărut. A fost văzută ultima dată pe 8 octombrie. Poliția cere ajutorul populației | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 10 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

O adolescentă de 15 ani din București a dispărut. A fost văzută ultima dată pe 8 octombrie. Poliția cere ajutorul populației

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Polițiștii Capitalei caută o adolescentă de 15 ani, care a dispărut în cursul zilei de 8 octombrie 2026, după ce a plecat de la o adresă din Sectorul 4 al Bucureștiului și nu a mai revenit acasă. Minora a fost dată în urmărire la nivel național, iar autoritățile fac apel la persoanele care pot oferi informații să sune la 112.

image
Foto: Politia Română

Fata se numește Buzică Daria Maria și are 15 ani. Poliția a demarat procedurile pentru găsirea acesteia și încearcă să stabilească unde se află.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, fata are aproximativ 1,62 metri înălțime, cântărește 62 de kilograme, are părul lung și închis la culoare, ochii căprui și fața rotundă. Un semn distinctiv este o aluniță situată lângă ochiul drept.

La momentul dispariției, aceasta purta o cămașă bleu și blugi albaștri.

Există și o înregistrare video din momentul în care adolescenta a plecat, când a fost văzută ultima dată. Imaginile ar putea ajuta la identificarea traseului său, în cazul în care sunt disponibile informații suplimentare despre locul în care a fost observată.

Persoanele care au văzut-o pe Daria Maria Buzică sau dețin informații care ar putea ajuta la găsirea ei sunt rugate să contacteze de urgență Poliția, apelând 112.

Orice detaliu relevant poate contribui la identificarea locului în care se află minora.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
digi24.ro
image
O angajată Carrefour a fost concediată după 15 ani din cauza unui cupon de reducere de 8 euro. Ce despăgubiri va primi
stirileprotv.ro
image
În plin an al austerității, Oradea liberalilor Ilie Bolojan și Florin Birta a uitat de criza economică. Alocare de aproape 2,5 milioane de lei, bani publici, pentru organizarea celor trei zile de festival care marchează „Ziua Orașului”. Pentru ce evenimente au fost cheltuiți banii
gandul.ro
image
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
mediafax.ro
image
Laurențiu Reghecampf a schimbat căpitanul la FCSB! Cine poartă banderola cu Oțelul Galați
fanatik.ro
image
5 mașini second-hand bune sub 5.000 de euro pe care le recomandă experții germani
libertatea.ro
image
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
digi24.ro
image
Acuzat de omor simplu cu intenție indirectă! Procurorii cer ani grei de închisoare pentru medicul lui Maradona
gsp.ro
image
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare” / ”Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta”
digisport.ro
image
Cum arăta Gabriela Cristea în urmă cu 33 de ani. Ce făcea în 1993: „Ce coafuri și câtă emoție într-o singură fotografie”
click.ro
image
Fostul șef al BND arestat pentru trădare are un asociat în România: un fost secretar de stat în MApN, apropiat al lui Liviu Dragnea
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
Momentul în care o mașină dispare de pe șosea. Șoferul a văzut prea târziu autoturismul oprit în fața sa
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult mai...'
cancan.ro
image
Este justificat impozitul pe venit la pensie? Avocat: Pensia contributivă ar trebui tratată ca drept câștigat
newsweek.ro
image
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
prosport.ro
image
Ce ai voie să construiești în propria curte fără autorizație. Regulile schimbate în 2026
playtech.ro
image
Echipa de start a FCSB cu Oțelul, anunțată de FANATIK din dimineața meciului. Cum joacă Reghecampf la primul meci de la revenire. Update exclusiv
fanatik.ro
image
ANM avertizează: ploi în toată țara, ninsori la munte și rafale de până la 90 km/h
ziare.com
image
Ea este românca abordată de Lamine Yamal: "Iubitul meu mi-a zis să-i scriu"
digisport.ro
image
Mujea Marcelini a murit! Ultimele zile ale afaceristului, povestite de fosta soție: „Sunt întrebată ce averi am găsit”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ora de iarnă NU se mai schimbă în 2026. Gata, s-a decis, o singură oră tot anul!
romaniatv.net
image
Ce înseamnă simbolurile I, II și floarea de pe sertarul mașinii de spălat
mediaflux.ro
image
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Maya Giotea, adolescenta de 16 ani care a făcut spectacol la Vocea României. Smiley a apăsat Super Block, iar Irina Rimes a numit-o „o minune”. Cine este tânăra care a cucerit și Marea Britanie
actualitate.net
image
Christa Pike a fost externată și s-a întors în spatele gratiilor. Ce se va întâmpla în continuare
click.ro
image
Ozana Barabancea, primele vești după liftingul facial. Cum arată vedeta: „Sunt foarte fericită”
click.ro
image
Adela Popescu, vacanță în Grecia alături de familie, în octombrie. Imagini adorabile cu cei trei copii: „E absolut perfect”
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Regina Maxima în rochie de mireasă Valentino la nunta ei cu Willem Alexander în 2002 GettyImages 856185 jpg
Sunt prea cheltuitori? Poporul s-a săturat să le plătească cel mai mare buget regal din Europa
okmagazine.ro
Inscripția „FVLGVR SVBMANIVM” în locul unde a fost găsită
Aproape 2.000 de ani sub pământ: arheologii au găsit locul în care a lovit „fulgerul lui Summanus” în Vila lui Hadrian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
De ce s-a despărțit Cheloo de prima soție, Daniela Niculescu! Mărturisiri despre mariajul lor: „A plâns”
image
Christa Pike a fost externată și s-a întors în spatele gratiilor. Ce se va întâmpla în continuare

OK! Magazine

image
Sunt prea cheltuitori? Poporul s-a săturat să le plătească cel mai mare buget regal din Europa