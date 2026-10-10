Amenzi de 101.000 de lei pentru susținătorii lui Călin Georgescu de la DIICOT și Arestul Central. Jandarmeria a sesizat procurorii în cinci cazuri

Jandarmeria Capitalei a aplicat 124 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 101.000 de lei, în perioada 29 septembrie – 9 octombrie 2026, în urma manifestațiilor organizate de susținătorii lui Călin Georgescu în zona Arestului Central și la sediul DIICOT. Protestele nu au respectat procedura legală de organizare a adunărilor publice, iar participanții au îngreunat accesul în zonele respective.

Jandarmeria Capitalei a aplicat 124 de sancțiuni contravenționale. Foto: captură Facebook

Sancțiunile au fost aplicate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice și a Legii nr. 61/1991 privind normele de conviețuire socială și ordinea publică.

„În acest context, precizăm faptul că aceste manifestații nu au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Capitalei.

Instituția a precizat că măsurile de ordine au ținut cont și de caracterul rezidențial al zonei din apropierea Arestului Central, unde locuiesc persoane care trebuie să aibă condiții normale de circulație. Jandarmii au urmărit, totodată, menținerea condițiilor normale de circulație.

Cinci sesizări penale, după proteste

Pe lângă sancțiunile contravenționale, jandarmii au întocmit cinci acte de sesizare, transmise organelor de urmărire penală. Acestea vizează posibile infracțiuni de amenințare, distrugere, ultraj și două cazuri de port de obiecte periculoase.

În timpul manifestațiilor, dispeceratul Jandarmeriei a înregistrat 22 de apeluri directe și alte 20 de apeluri redirecționate de la numărul unic de urgență 112.

Pe parcursul protestelor, echipe de dialog ale Jandarmeriei au discutat cu participanții și le-au explicat importanța respectării procedurilor legale pentru organizarea adunărilor publice.

Protestele au loc după arestarea preventivă a lui Călin Georgescu

Manifestațiile susținătorilor lui Călin Georgescu au avut după arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale pentru 30 de zile.

Călin Georgescu este cercetat într-un dosar în care procurorii îl suspectează de coordonarea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta vizează un presupus prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro, suferit de un om de afaceri din Buzău.