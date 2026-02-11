Interlopul Nuțu Cămătaru, reabilitat după anii petrecuți în pușcărie. Decizia Curții de Apel București

Curtea de Apel București a admis miercuri, 11 februarie, cererea de reabilitare formulată de Ion Balint, cunoscut în lumea interlopă drept Nuțu Cămătaru. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată în termen de zece zile.

Nuțu Cămătaru a fost implicat în mai multe anchete legate de cu acuzații de tentativă de omor, șantaj, lipsire de libertate și alte infracțiuni cu violență.

În 2017, a fost condamnat definitiv în 2017 la 5 ani și 5 luni de închisoare pentru infracțiuni de violență, într-un dosar trimis în instanță în 2013, în care au fost judecați și fratele său, Vasile Balint (Sile Cămătaru), precum și fiul acestuia, Mario Balint.

Dacă cei doi frați au primit pedepse cu executare, Mario Balint a avut parte de o condamnare cu suspendare.

Nuțu Cămătaru a fost eliberat în martie 2019, iar fratele său, Sile Cămătaru, a ieșit condiționat din penitenciar în aprilie 2025.

Ce a decis instanța

Miercuri,11 februarie, Curtea de Apel București a dispus reabilitarea judecătorească a lui Ion Balint în legătură cu condamnarea primită în 2016, menținută definitiv de Înalta Curte în 2017.

Instanța a stabilit că toate cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

„Admite cererea de reabilitare formulată de condamnatul Balint Ion. În temeiul art. 166 și urm. Cod penal, dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului Balint Ion cu privire la condamnarea la pedeapsa rezultantă de 5 ani și 5 luni închisoare, aplicată prin Sentința penală nr. 25/F din data de 12.02.2016, pronunțată de Curtea de Apel București, Secția I Penală, în dosarul nr. 5276/2/2023, definitivă prin Decizia penală nr. 424/A din data de 11.12.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția Penală. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului”, se arată pe portalul instanței.

Decizia poate fi contestată în termen de zece zile de la comunicare.

Ce presupune reabilitarea judecătorească

Reabilitarea judecătorească este o procedură legală prin care o persoană condamnată penal poate obține, după îndeplinirea anumitor condiții, ștergerea consecințelor condamnării și recunoașterea faptului că s‑a reintegrat în societate.

Nu înseamnă că fapta nu a existat, ci că statul consideră că persoana și‑a ispășit pedeapsa și a avut o conduită corectă după eliberare.