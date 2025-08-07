Noul Cod CNA a intrat în vigoare: reguli stricte pentru online, protecție pentru minori și măsuri împotriva dezinformării

A intrat oficial în vigoare noul Cod de Reglementare a Conținutului Audiovizual, adoptat de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) prin Decizia nr. 573/2025. Este cea mai amplă reformă legislativă din ultimul deceniu în domeniul audiovizualului.

Codul extinde aria de reglementare nu doar asupra programelor TV și radio, ci și asupra platformelor video la cerere și a celor de partajare de conținut, dacă se află sub jurisdicția României. Astfel, începând de joi, 7 august 2025, influenceri, creatori de conținut online și serviciile de tip streaming vor fi obligați să respecte aceleași standarde ca televiziunile clasice.

„Documentul este aliniat la legislația europeană și la Carta Drepturilor Fundamentale a UE și vine în sprijinul unui climat mediatic responsabil, transparent și echilibrat”, se arată într-un comunicat de presă publicat de CNA.

Printre cele mai importante noutăți se numără

- Definirea clară a unor termeni-cheie precum dezinformare, informare incorectă, conținut ilegal sau conținut dăunător;

- Protecție sporită pentru minori, prin restricționarea accesului la materiale nocive și interzicerea apariției copiilor în contexte sensibile, cât și „condiții clare pentru participarea minorilor în programe media”.

- Etichetare obligatorie pentru conținut sensibil, ficțional sau pseudo-științific, cu mesaje de tip „Atenție ! Acest material poate afecta dezvoltarea minorilor”, „Informațiile din acest program nu au bază științifică” , sau „Acest program este o ficțiune” (pentru reality show-uri cu elemente de regie).

- Reguli mai stricte pentru publicitate, în special în ceea ce privește jocurile de noroc și suplimentele alimentare;

- Accesibilitate digitală crescută pentru persoanele cu dizabilități;

„Toți furnizorii trebuie să asigure, treptat, accesul persoanelor cu dizabilități (prin subtitrare, limbaj mimico-gestual, audiodescriere etc.)”, menționează CNA.

- Reglementarea clară a mesajelor de interes public, cum ar fi campaniile de prevenire a consumului de droguri, discursului instigator la ură sau informările privind sănătatea publică;

- Promovarea producțiilor europene în cadrul platformelor video-on-demand;

- Combaterea fermă a dezinformării, fără a afecta libertatea de exprimare.

O noutate majoră este și introducerea principiului de coreglementare, care permite colaborarea dintre CNA, industria media, creatorii de conținut și societatea civilă pentru respectarea obiectivelor de interes public.

„Noul Cod CNA răspunde nevoii urgente de modernizare a cadrului legal audiovizual, într-o perioadă marcată de transformări tehnologice, riscuri informaționale și așteptări sporite din partea societății. El este, deopotrivă, un instrument împotriva abuzurilor și un cadru clar de reglementare pentru exercitarea responsabilă a libertății de exprimare. Este un Cod pentru vremuri noi – aliniat la standardele europene, la Carta Drepturilor Fundamentale a UE și la valorile democratice pe care CNA le apără activ.

Noul Cod nu restrânge libertatea de exprimare, ci oferă mecanisme clare pentru a o proteja de abuzuri și derapaje. Este un instrument prin care CNA pune ordine acolo unde riscurile informaționale scapă de sub control – fie că vorbim de conținut online, platforme video sau televiziune”, se arată în comunicatul instituției.