Un cunoscut muzician se teme că i s-ar putea interzice accesul în SUA sau ar putea ajunge la închisoare din cauza poziției sale anti-Trump

Muzicianul canadian Neil Young se teme că ar putea avea interdicție de a reveni în Statele Unite după turneul său european din această vară sau, chiar mai rău, ar putea sfârşi în închisoare, din cauza criticilor sale la adresa preşedintelui Donald Trump.

Cunoscutul muzician Neil Young, care are dublă cetăţenie, canadiană şi americană, cunoscut pentru pozițiile sale critice la adresa președintelui Donald Trump, și-a exprimat îngrijorările privind politica strictă de imigrație şi cenzura promovate de noua administraţie.

„Se pare că cei care își exprimă liber propriile opinii sunt acum vulnerabili la o lege inexistentă a lui Trump care face posibil să mergi la închisoare sau să fii reținut, pedepsit într-un fel pentru că nu arăți loialitate față de ce?”, spune el.

Într-o postare pe site-ul său oficial, Neil Young, acum în vârstă de 79 de ani, a făcut referire la recentele rețineri și deportări ale unor persoane care au criticat administrația Trump, pentru că în unele situații măsurile autorităților americane au vizat persoane cărora li s-a refuzat intrarea în SUA din motive neclare sau nespecificate, potrivit The Guardian.

„Dacă faptul că eu cred că Donald Trump este cel mai prost președinte din istoria marii noastre țări m-ar putea împiedica să revin, ce spune asta despre libertate? ... Vă amintiți de libertatea de exprimare?”, a scris artistul.

În acest context, Neil Young și-a exprimat temerea că declarațiile sale critice la adresa lui Donald Trump l-ar putea plasa pe lista persoanelor interzise în SUA. „Așa este, oameni buni. Dacă spuneți ceva rău despre Trump sau despre administrația sa, vi se poate interzice să mai intrați în SUA dacă sunteți canadieni. Dacă sunteți un cetățean cu dublă cetățenie ca mine, cine știe? Vom afla asta cu toții împreună”, a spus cântăreţul.

Turneul european al lui Young, primul după o pauză de șase ani, este programat pentru lunile iunie și iulie, iar revenirea sa în SUA ar trebui să aibă loc în august. Muzicianul se temă că, dacă i se va interzice accesul în țară, acest lucru ar afecta concertele deja programate și pe fanii care și-au cumpărat bilete.

În 2015, Neil Young l-a dat în judecată pe Donald Trump

Neil Young este cunoscut pentru opoziția sa față de Donald Trump, având un istoric de acțiuni împotriva fostului președinte. În 2015, el a declarat că Trump nu a fost autorizat să folosească piesa sa „Rockin' in the Free World” în campania electorală.

„Imaginează-ți cum e să auzi Rockin' in the Free World după ce vorbește acest președinte, ca și cum ar fi melodia lui. (...) Nu am scris-o pentru asta”, a mai spus artistul.

Ulterior, artistul i-a intentat un proces pentru a opri utilizarea muzicii sale în scopuri politice. Cântecul, lansat în 1989, reflectă probleme sociale precum sărăcia și alienarea în SUA.

„O rușine pentru țara mea”

Muzicianul a obținut cetățenia americană în 2020, în timpul primului mandat al lui Trump, și nu a ezitat să-l critice pe fostul președinte. Într-o scrisoare deschisă, l-a numit „o rușine pentru țara mea”.

De asemenea, recent, Neil Young a vorbit despre instaurarea cenzurii şi degradarea libertății de exprimare în SUA.

„Dacă faptul că îl consider pe Trump cel mai rău președinte din istorie mă poate împiedica să mă întorc acasă, ce spune asta despre libertatea din SUA?”, a comentat el.

Vă reamintim că recent trupa britanică UK Subs și un om de știință francez au fost reținuți și li s-a refuzat accesul în SUA, fiind suspectați că au criticat administrația Trump.

Ca urmare, mai multe țări europene au actualizat recomandările pentru cetățenii lor care călătoresc în SUA. Danemarca și Finlanda, de exemplu, au avertizat persoanele transsexuale și non-binare să fie prudente, Germania a subliniat că o viză nu garantează intrarea în SUA, iar Regatul Unit a atras atenția asupra riscului de reținere sau arest la sosirea pe teritoriul american.