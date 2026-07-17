 Scut împotriva dronelor de joasă altitudine: România va cumpăra prin SAFE 12 elicoptere Airbus și 12 radare Thales | adevarul.ro
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Scut împotriva dronelor de joasă altitudine: România va cumpăra prin SAFE 12 elicoptere Airbus și 12 radare Thales

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Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a anunțat vineri, într-o conferință de presă, semnarea contractelor, finanțate prin programul SAFE, prin care România va achiziționa 12 elicoptere Airbus H225M Caracal și 12 sisteme radar Ground Master 200, produse de Thales. Odată cu aceste contracte, valoarea angajamentelor asumate prin SAFE ajunge la 7,5 miliarde de euro, din totalul de 8,33 miliarde de euro alocat programului.

Elicoptere Airbus H225M Caracal. FOTO: Airbus
Elicoptere Airbus H225M Caracal. FOTO: Airbus

Contractele pentru cele 12 elicoptere Airbus H225M Caracal și cele 12 radare Ground Master 200 au o valoare cumulată de aproximativ 1,11 miliarde de euro. Cea mai mare parte a sumei, 852 de milioane de euro, este destinată elicopterelor produse de Airbus, în timp ce cele 12 radare furnizate de Thales costă 258 de milioane de euro.

„Am semnat contractele prin SAFE pentru 12 elicoptere Airbus și 12 radare de la Thales. Elicopterele vor presupune interacțiune cu platforma IAR Ghimbav. Acestea vor fi livrate începând cu luna 38. Pentru radarele de care avem atâta nevoie pentru dronele care zboară la joasă altitudine am obținut livrarea începând cu luna 11. A fost o achiziție comună derulată de Ministerul Apărării din Franța. Prețul elicopterelor este semnificativ mai mic fiind o achiziție în comun. Am reușit ca obligațiile acestor companii privind localizarea producției în România să fie incluse în contractul cu Guvernul Franței”, a subliniat ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-o conferință de presă susținută la Ministerul Apărării.

Airbus H225M Caracal este un elicopter militar greu, bimotor, din clasa de 11 tone, conceput pentru o gamă largă de misiuni, inclusiv transport tactic de trupe, operațiuni ale forțelor speciale, căutare și salvare în luptă (CSAR), evacuare medicală și misiuni maritime. Poate transporta până la 28-31 de militari complet echipați, atinge o viteză maximă de 324 km/h și are o autonomie de până la 1.253 km cu rezervoare suplimentare. Elicopterul este echipat cu avionică digitală, pilot automat pe patru axe, sisteme de autoprotecție împotriva rachetelor și poate fi înarmat cu mitraliere laterale și alte echipamente specifice misiunilor de luptă.

Ground Master 200 (GM200), produs de Thales, este un radar tactic tridimensional (3D) de supraveghere aeriană, capabil să detecteze și să urmărească simultan aeronave, elicoptere, drone și rachete la distanțe de până la 250 de kilometri. Radarul funcționează în banda S, poate identifica ținte până la altitudini de aproximativ 24 km și dispune de capacități de rezistență la bruiaj electronic și de identificare a aeronavelor prietene (IFF). Instalarea sa durează aproximativ 15 minute, iar mobilitatea ridicată îi permite să fie transportat rapid și integrat în rețelele moderne de apărare antiaeriană, unde furnizează în timp real imaginea situației aeriene către centrele de comandă.

Gigantul german Rheinmetall, principalul beneficiar al programului SAFE

Compania germană Rheinmetall rămâne principalul beneficiar al programului SAFE. Aceasta a câștigat șapte dintre proiectele de înzestrare derulate prin mecanismul european, în valoare totală de 5,69 miliarde de euro, adică peste două treimi din bugetul total alocat României.

Potrivit lui Radu Miruță, programul de înzestrare nu este însă încheiat. Până în 2030, România mai are de semnat două contracte importante prin SAFE. Primul vizează achiziția sistemului norvegian NSM (Naval Strike Missile), destinat apărării de coastă și capabil să lovească atât ținte navale, cât și terestre, la distanțe de până la 300 de kilometri.

Al doilea privește dezvoltarea unui program de producție de drone în parteneriat cu Ucraina, estimat la 200 de milioane de euro. Ministrul a precizat că finanțarea europeană este condiționată de realizarea producției pe teritoriul României și de dezvoltarea software-ului de către Armata Română.

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