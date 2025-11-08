Noi stenograme din dosarul de corupție în care Fănel Bogos a fost arestat: „Vin la București și-mi iau sabia sau bâta și apoi merg la Galați"

Au apărut noi stenograme din dosarul în care Fănel Bogos, afaceristul care ar fi încercat să decapiteze conducerea DSVSA Vaslui, a fost arestat. Dosarul DNA vizează o reţea de trafic de influenţă formată din politicieni, rezervişti şi foşti generali din servicii.

Stenogramele de la dosar, citate de Antena 3 CNN, arată, printre altele, cum afaceristul vasluian și-a manifestat furia din cauza sancțiunilor primite de la DSV Vaslui, după ce la fermele sale au descoperit păsări cu salmonella.

„Vin la București și-mi iau sabia sau bâta și apoi merg la Galați", spune Fănel Bogos, conform stenogramelor.

Bogos ar fi încercat să îl lovească pe DSV Vaslui în cap cu o cană de ceai

Potrivit informațiilor din dosar, Bogos ar fi mers la un moment dat la sediul DSV Vaslui și, după un schimb tăios de replici cu șeful instituției, ar fi încercat să îl lovească pe acesta în cap cu o cană de ceai.

La un moment dat, în timpul discuțiilor, omul de afaceri se exprimă iar pe un ton amenințător la adresa șefului DSV Vaslui, susținând că pe el îl va lua popa în timp ce el va merge la poliție.

Omul de afaceri vasluian a fost arestat preventiv pentru 30 de zile joi seară, în dosarul de corupţie instrumentat de DNA. Alţi trei inculpaţi din dosar, Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea şi Laura Mirela Iusein, au fost puşi sub control judiciar. Toți sunt acuzați de fapte de corupție.

Aniței ar fi inițiat și coordonat un sistem relațional de influență, pretinzând că deține conexiuni directe cu înalți funcționari publici, membri ai Guvernului României și ai Administrației Prezidențiale, după cum reiese din materialul probator.

Acesta i-ar fi promis lui Bogos sprijin pentru obținerea demiterii lui Mihai Ponea din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui, anularea măsurilor coercitive luate împotriva SC VANBET SRL și aprobarea dosarelor de despăgubire.

Bogos ar fi urmat să plătească între 200.000 de mii și 500.000 de mii de euro și să finanțeze proiectul farmaceutic promovat de Mihail Aniței.

„Iau și eu, acolo, o bucățică mică”

Potrivit stenogramelor existente la dosar, Mihail Aniței i-a prezentat lui Bogos posibilitatea de a accede la unele persoane importante cu putere de decizie pentru ca agentul economic să-și extindă afacerea.

„Dar vin și eu alături de tine. Am să mă ocup eu de recondiționat toate fermele. Da, iau și eu, acolo, o bucățică mică, da, am să mă ocup să-ți fac o gamă de preparate de se învârte după soare. Ok, o să mă duc la Mioveni, la Ford, la Craiova, vorbesc cu consumatorii mari. O să mă duc la NATO, la Constanța, o să vii pe la București și mergem să mâncăm o friptură, chit că suntem la telefon cu domnul general de trei stele Mazilu. Da, și el face material Armatei Române. Nu este mult, dar mănâncă și ăla vreo 200 tone pe lună, da", scrie în stenograme, potrivit unor surse judiciare.

Promisiunile făcute de Mihail Aniței nu s-au concretizat.

Amintim că și Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, a fost chemat la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. El a primit control judiciar și are interdicția de a ocupa o funcție publică.