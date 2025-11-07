Președintele Nicuşor Dan, despre întâlnirea lui Bolojan cu Fănel Bogos: ”Este normală interacţiunea între oameni politici şi oameni de afaceri”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, întrebat în legătură cu întâlnirea de la Palatul Victoria a premierului Ilie Bolojan cu un om de afaceri vasluian arestat pentru fapte de corupţie şi cu liderul PNL Vaslui, pus sub control judiciar pentru implicare în acelaşi dosar, că este normală interacțiunea între oameni politici şi oameni de afaceri.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, vineri, cum comentează cazul de corupţie de la Vaslui şi dacă acesta ştirbeşte autoritatea Guvernului şi a premierului, în contextul luptei împotriva corupţiei şi dacă Ilie Bolojan a dat toate explicaţiile necesare în acest caz în care este vorba despre un om de afaceri în biroul premierului, care îi cere să intervină pentru a-i rezolva problemele pe care le are cu legea, scrie News.

Nicuşor Dan a spus că va avea o conferinţă de presă săptămâna viitoare şi că este convins că va primi aceeaşi întrebare şi atunci, însă totuţi a dat un răspuns scurt şi acum.

”Este normală interacţiunea între oameni politici şi oameni de afaceri. Acum, ce înseamnă interacţiune? Ce se discută acolo, bineînţeles că nu trebuie ca o limită de principialitate să fie depăşită. Şi eu n-am văzut ca domnul Bolojan să fi depăşit această limită de principialitate. Ăsta e răspunsul meu”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

Interpelat de un jurnalist care i-a spus că numele său apare în stenograme din acel dosar, potrivit cărora o persoană afirmă că îl va duce la întâlniri cu două persoane: cine l-a pus pe el la Cotroceni şi cel care conduce România economic, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns scurt: „Pe mine la Cotroceni m-a pus poporul român”.

Omul de afaceri Fănel Bogos, reţinut de procurorii DNA Iaşi după ce ar fi intervenit la diverse persoane pentru a fi ridicate sancţiunile dispuse de DSVSA Vaslui în urma apariţiei unui focar de salmoneloză la una din fermele sale de pui, a fost arestat preventiv, joi seară, de Tribunalul Vaslui.

Instanţa a decis plasarea sub control judiciar a celorlalţi trei inculpaţi reţinuţi în acest dosar.

Potrivit DNA, Fănel Bogos a fost reţinut joi dimineaţă pentru instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată. Omul de afaceri este acuzat că la una dintre fermele de pui pe care le administrează acesta în judeţul Vaslui a apărut un focar de salmoneloză, din cauza încălcării normelor sanitar-veterinare.

Bogos a depus dosar pentru obţinerea de despăgubiri, susţinând că incidentul nu a survenit din culpa firmei, însă DSVSA Vaslui a respins dosarul şi a aplicat sancţiuni. În aceste condiţii, Fănel Bogos ar fi intervenit la diferite persoane pentru a fi retrase sancţiunile, dar şi pentru determina schimbarea din funcţie a directorului DSVSA Vaslui.

Preşedintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, totodată preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, este cercetat de DNA sub control judiciar după ce şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea de întâlniri între omul de afaceri vasluian Fănel Bogos cu înalţi funcţionari ai statului, cu directorul ANSVSA şi cu oameni politici şi, totodată, ar fi făcut presiuni asupra directorului ANSVSA.

Premierul Bolojan a povestit, joi seară, la Digi24, detaliile întâlnirii de la Guvern, cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu şi cu omul de afaceri Fănel Bogos, el arătând că la întâlnirea care a durat aproximativ un sfert de oră omul de afaceri i-a prezentat problemele pe care le are din partea autorităţilor statului, iar el a avut „un uşor trac”, pentru că acesta a prezentat şi aspecte ce nu sunt strict de zona politică, în condiţiile în care fusese informat iniţial că la întrevedere se vor discuta exclusiv probleme politice.