Camera Deputaților dezbate moţiunea simplă pe Justiţie depusă de AUR. Ministrul Radu Marinescu, invitat de USR la „Ora Guvernului”

0
0
Publicat:

Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei depusă de AUR va fi dezbătută luni, 22 decembrie, de Camera Deputaților, urmând ca în aceeaşi zi să aibă loc și votul final. Tot luni, Radu Marinescu este invitat de USR la „Ora Guvernului”.

Radu Marinescu este chemat la „Ora Guvernului”. FOTO Mediafax / Alexandru Dobre
Radu Marinescu este chemat la „Ora Guvernului”. FOTO Mediafax / Alexandru Dobre

Ședinţa va începe la 15:00 cu prezentarea moţiunii, urmată de dezbateri şi vot. Guvernului i se rezervă 40 de minute, pe care le poate utiliza la începutul şi la încheierea dezbaterilor, iar grupurilor parlamentare li se alocă timpul maxim corespunzător numărului membrilor fiecăruia, luându-se în calcul câte 5 secunde pentru fiecare deputat, notează Agerpres.

„Lipsă evidentă de iniţiativă şi reacţie"

Potrivit moţiunii depuse la Biroul permanent, Ministerul Justiţiei are obligaţia constituţională şi politică de a asigura o bună funcţionare a Justiţiei, de a garanta drepturile şi libertăţile fundamentale şi de a respecta legalitatea în activitatea instanţelor şi a celorlalte autorităţi din sistemul judiciar, iar Radu Marinescu a manifestat, pe parcursul exercitării mandatului, „o lipsă evidentă de iniţiativă şi reacţie".

USR invocă „oligarhizarea sistemului judiciar” 

Tot luni, dar de la ora 16,  Radu Marinescu este chemat de către parlamentarii USR la dezbaterea „Ora Guvernului”, pentru unele „teme de interes major pentru viaţa politică, economică şi socială”.

Temele invocate se referă, între altele, la „oligarhizarea sistemului judiciar", respectiv „concentrarea deciziei în mâinile unor grupuri de influenţă, reţeaua de influenţă şi de putere care acţionează ilegitim în justiţie, lipsa transparenţei proceselor de numire şi promovare, precum şi efectele asupra independenţei reale a magistraţilor, corupţia şi ineficienţa din sistemul judiciar - analiza disfuncţionalităţiłor structurale, a vulnerabilităţilor instituţionale şi a măsurilor urgente necesare pentru creşterea integrităţii şi eficienţei actului de justiţie", precum şi la răspunderea magistraţilor.

„Necesitatea corectării pachetului legilor justiţiei"

USR invocă și teme precum: meritocraţia în promovarea magistraţilor în carieră, eficienţa sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor, modul defectuos în care sunt accesate fondurile europene din PNRR, precum şi „necesitatea corectării pachetului legilor justiţiei" - identifícarea articolelor problematice, efectele negative înregistrate de la intrarea lor în vigoare, precum şi perspectiva Guvernului asupra iniţierii unor modificări legislative conforme cu recomandările Comisiei Europene, ale Comisiei de la Veneţia şi ale organismelor internaţionałe relevante".

Amintim că ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat săptămâna trecută că se va prezenta luni în Parlament atât la dezbaterea moțiunii simple depuse de opoziție împotriva sa, cât și la „Ora Guvernului”.  

