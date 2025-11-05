Stenograme din dosarul DNA în care sunt anchetați politicieni, foști generali și rezerviști din servicii secrete. „Marți m-a chemat Bolojan la el!” Reacția premierului

Numele premierului Ilie Bolojan apare în dosarul DNA care anchetează o rețea de influență formată din politicieni, foști generali și rezerviști din servicii secrete, după ce omul de afaceri Fănel Bogos din Vaslui ar fi încercat să obțină sprijin pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.

Documentele procurorilor arată că Bogos ar fi căutat să-l întâlnească pe Bolojan prin intermediul liderului PNL Vaslui, Mihai Barbu, pentru a-și proteja afacerea SC VANBET SRL, sancționată anterior de DSV pentru comercializarea de pui cu salmonella. Astfel, Fănel Bogos i-a spus unui alt suspect din dosar, Mihail Aniței, că pe 23 septembrie 2025 merge în audiență la premier ca să îl dea jos pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Potrivit unor surse judiciare, fermierul vasluian Fănel Bogos ar fi dat 1,5 milioane de euro pentru o audiență la premierul Ilie Bolojan. Întâlnirea ar fi durat 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări.

„Marți m-a chemat.. marți...marți m-a chemat BOLOJAN la ea, la el.. !/ Marți m-a chemat BOLOJAN la el!/ din partea...auziți? Din partea unui domn BARBU care este vicepreședinte la PNL!/ Ăh .. intermediarul mi-a spus că marți ne-ntâlnim.. ne-ntâlnim cu BOLOJAN!/ Eu fac pariu cu dumneavoastră că-l văd sigur”, se arată în stenogramele din dosar.

DNA precizează că nu există dovezi că premierul ar fi fost implicat direct în faptele investigate.

Mai mult, din declarațiile martorilor din dosar rezultă că Bogos ar fi încercat să influențeze situația și prin sume de bani, însă fără succes.

„Degeaba s-a dus la Bolojan, am stat deoparte și am râs. S-a dus! Degeaba i-a dat lui Laura Iusein 500.000 de euro, l-a făcut în… știi. Eu am vorbit să vorbim, am venit să… ! (…) Pentru că a mers la Bolojan și a mers direct.. degeaba, a mai dat un milion jumate de euro ca să-l pună față-n față cu Bolojan și răspunsul lui Bolojan după 4 ore a fost… pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag! Deci știm când s-a dus în Modrogan, știm ce s-a discutat, știm tot. L-a dus la ședința de Guvern, l-a scos pe Bolojan afară”, se mai arată în stenograme.

Reacția premierului Ilie Bolojan

Premierul a confirmat că a avut o scurtă discuție cu Bogos, dar fără a lua vreo decizie sau a interveni în favoarea acestuia. „Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, dl. Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice. Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogoș. Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogoș, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri. Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa. Totodată, premierul Bolojan atrage atenția că încercarea de a obține sau intermedia audiențe la orice demnitar prin asemenea metode atrage răspunderea celor care o fac, conform prevederilor legale și trebuie sancționată ca atare”, a transmis premierul Ilie Bolojan, pentru Antena 3.

Reamintim că DNA a efectuat 23 de percheziții în mai multe județe – Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara și Timiș – într-un dosar ce vizează suspiciuni de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, de către persoane fizice (unele dintre ele membri în cadrul unui partid politic), a unor infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție.

În cursul zilei de 05 noiembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza județelor Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara și Timișoara, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de DNA.

În același dosar apare și eurodeputatul Rareș Bogdan, menționat în contextul unor discuții despre integrarea unor foști angajați ai serviciilor secrete într-un „sistem relațional de influență”.

Sursele judiciare precizează că numele său este doar menționat și nu i se aduc acuzații.