Senatul dezbate și votează moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu

Plenul Senatului va dezbate şi vota, luni, 22 decembrie, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, prin care AUR îşi propune evaluarea „responsabilităţii politice şi morale” a lui Cătălin Predoiu.

Moţiunea AUR este intitulată „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu", fostul premier (1910-1912) Petre Carp fiind citat în prima parte a titlului, potrivit Agerpres.

Petrişor Peiu, liderul grupului senatorial al AUR, a depus moţiunea simplă pe 17 decembrie, documentul fiind semnat de 42 de senatori din Opoziţie (28 AUR, 12 Pace-Întâi România şi 2 neafiliaţi).

„Obiectivul acestei moţiuni este foarte limpede: evaluarea responsabilităţii politice şi morale a ministrului însuşi. Într-un stat democratic, funcţia publică nu este un privilegiu pe termen nelimitat, ci o răspundere. Iar atunci când această răspundere se traduce prin eşecuri repetate, intervenţia Parlamentului devine obligatorie. Criza de încredere publică generată de prezenţa în fruntea statului a ministrului Predoiu impune o ruptură imediată de status quo", se arată în textul moţiunii.

Potrivit semnatarilor moţiunii, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este politizat, cu atribuţii şi competenţe „suprapuse", și acuzat că „nu îşi respectă obligaţiile internaţionale asumate în relaţiile cu partenerii externi" şi că există „ingerinţe directe" în concursurile organizate pentru funcţiile de conducere.

„O acumulare de eşecuri, stângăcii şi decizii greşite asumate conştient”

Pentru semnatarii documentului, funcţiile ocupate de ministrul Predoiu reprezintă, , "12 ani de privilegii".

„Longevitatea, în sine, nu este un păcat. În anumite contexte poate fi chiar o virtute. Nu şi în cazul domnului Predoiu. Aici vorbim despre o acumulare de eşecuri, stângăcii şi decizii greşite asumate conştient. Lista este mult prea lungă pentru a fi parcursă integral (...). Actualii guvernanţi au reuşit performanţa de a scoate România din cursa pentru programul Visa Waiver, care ar fi permis cetăţenilor români să călătorească în Statele Unite fără viză. Responsabilitatea principală pentru acest eşec răsunător revine Ministerului Afacerilor Interne, condus de Cătălin Predoiu. (...) Dar, poate, cel mai dureros rezultat al politicilor eronate ale MAI este succesiunea impresionantă de fugari, care găsesc aproape întotdeauna o portiţă pentru a ieşi din ţară chiar înainte de pronunţarea condamnării definitive", se mai arată în moţiune.

Senatorii AUR acuză „practicile abuzive de intimidare a opoziţiei democratice, pe care poliţia, coordonată politic de Cătălin Marian Predoiu, le-a pus în aplicare în preajma şi în timpul fiecărui proces electoral".

„Norocul nu este infinit. Mandatele lui Predoiu, din păcate, par să fie”

„Responsabilitatea ministerială şi acţiunile structurilor subordonate ridică serioase semne de întrebare privind respectarea statului de drept", potrivit AUR.

„Această moţiune simplă este un semnal clar, Parlamentul nu acceptă normalizarea abuzului, nu acceptă intimidarea cetăţenilor şi nu acceptă transformarea forţelor de ordine în instrumente politice. Norocul nu este infinit. Mandatele lui Predoiu, din păcate, par să fie. Vă chemăm să votaţi această moţiune nu din raţiuni politice, ci din respect pentru democraţie, pentru statul de drept şi pentru cetăţenii care aşteaptă de la noi curaj, nu tăcere. Votaţi această moţiune, altfel riscăm să rămânem fără noroc, dar cu Predoiu veşnic la butoane", se mai arată în document.