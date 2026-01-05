search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Ninsorile au lăsat în beznă o stațiune din Retezat și zeci de sate din Apuseni și Ținutul Pădurenilor

Publicat:

Stațiunea Râușor din Munții Retezat a rămas fără energie electrică, după ce un copac s-a prăbușit și a rupt cablurile rețelei de transport a curentului. Alte peste 20 de localități din zona montană a Hunedoarei sunt și ele în beznă, în urma ninsorilor abundente.

Satele din comuna Cerbăl au rămas, de sâmbătă, fără curent. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Satele din comuna Cerbăl au rămas, de sâmbătă, fără curent. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

În Hunedoara, aproape 25.000 de oameni au rămas fără curent electric în locuințe, în urma ninsorilor abundente de la sfârșit de săptămână.

Alimentarea cu energie a fost întreruptă în zeci de localități, după ce copacii prăbușiți sub greutatea zăpezii au rupt firele de tensiune. Problemele au fost remediate treptat sâmbătă și duminică, iar lumina electrică a revenit în cea mai mare a localităților.

Și stațiunea turistică Râușor din Munții Retezat se numără printre zonele afectate. Duminică seara, un copac a căzut și a rupt linia electrică aeriană în zona Suseni, pe valea Râușorului.

„Linia de transport a curentului electric aparține unui agent economic privat, iar acum se caută soluții pentru intervenție tehnică, în vederea realimentării stațiunii cu energie electrică”, a transmis, luni, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara.

Flavius Dilertea, primarul comunei Râu de Mori, a precizat, luni, că problema alimentării cu energie a stațiunii va fi remediată în cursul acestei zile.

Stațiunea Râușor din Retezat a fost înființată în anii ’80, odată cu lucrările la Amenajarea hidroenergetică Râul Mare – Retezat, în locul unei foste colonii muncitorești. O mică pârtie de schi a fost amenajată atunci de salvamontiști, iar în apropierea „coloniei” Râușor a fost construit un complex turistic destinat, în principal, angajaților combinatului siderurgic din Hunedoara. După 1990, în noua zonă de agrement din Retezat au fost ridicate tot mai multe cabane și pensiuni, iar Râușorul a devenit stațiune montană. Însă rețeaua de alimentare cu electricitate a rămas învechită și subdimensionată.

Sate din Ținutul Pădurenilor, în beznă de peste două zile

Peste 20 de localități din județul Hunedoara au rămas nealimentate cu energie electrică, fiind afectați aproape 3.000 de oameni. În Munții Apuseni și în Ținutul Pădurenilor (Munții Poiana Ruscă), unele localități sunt încă de sâmbătă fără curent, după ce copacii rupți au segmentat liniile electrice.

Luni, potrivit CJSU Hunedoara, alimentarea cu energie electrică a rămas întreruptă în Crișcior, Vorța, Ribița, Bosorod, Balșa, Certeju de Sus, Cârjiți, Hunedoara, Cerbăl, Peștișu Mic, Buceș, Bucureșci, Bătrâna, Vețel, Ghelari, Lelese, Brănișca, Ilia, Burjuc, Gurasada, Zam, Vălișoara și Lunca Cernii de Jos.

„În prezent, numărul de clienți pentru care a fost restabilită alimentarea cu energie electrică a ajuns la circa 27.000. Duminică, la ora 18:00, mai erau în curs de reparare defecte care afectau parțial alimentarea în 30 de comune și localități, dintre care două în județul Arad, trei în Timiș și 24 în Hunedoara. În județul Caraș-Severin au loc intervenții punctuale la deranjamente individuale și colective. Le recomandăm clienților ca, în situația în care au o întrerupere în alimentarea cu energie electrică, iar zona în care se află nu se regăsește pe hartă, să apeleze 0800 070 444 (număr apelabil gratuit) sau prefix județ + 929”, au transmis reprezentanții Rețele Electrice România, într-o situație privind județele din regiunea de vest a României (Hunedoara, Timiș, Arad, Caraș-Severin).

Drumurile sunt accesibile

În ciuda ninsorilor abundente, în Hunedoara nu sunt drumuri cu circulația oprită din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

„În unele zone ale județului se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar carosabilul este umed sau acoperit cu strat de zăpadă. Pentru deplasări în siguranță, șoferii sunt sfătuiți să se informeze, înainte de plecare, cu privire la starea drumurilor de pe traseul ales”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara.

În Hunedoara, 27 de segmente de drumuri montane sunt închise în fiecare iarnă, de la mijlocul lunii noiembrie și până în luna martie, din cauza riscurilor asociate condițiilor meteorologice. 

