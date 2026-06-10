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Video Nicușor Dan pune presiune pe partide înaintea votului de învestire a Guvernului Tomac: „Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre”

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Președintele României, Nicușor Dan, a făcut miercuri, 10 iunie, noi declarații la Palatul Cotroceni, în contextul negocierilor politice pentru formarea viitorului Guvern, subliniind necesitatea dialogului între partidele parlamentare și responsabilitatea acestora față de interesul național.

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„În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării”, a transmis președintele Nicușor Dan. 

Șeful statului a respins interpretările potrivit cărora decizia sa ar fi favorizat anumite formațiuni politice, precizând că rolul său nu este de a arbitra competiții între partide, ci de a menține direcția strategică a României.

„Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este să păstrez direcția pro-occidentală a României și să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuții”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a mai afirmat că lipsa dialogului dintre partidele politice reprezintă una dintre principalele probleme ale momentului, motiv pentru care a decis desemnarea unei persoane capabile să faciliteze discuțiile între toate formațiunile parlamentare.

„Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Am ales o persoană, cea mai potrivită, pentru a discuta cu toți și a-i aduce împreună la guvernare, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă”, a mai spus președintele.

Acesta a criticat și orientarea clasei politice exclusiv către calcule electorale. 

„Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele. Nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții.Pentru a-i aduce împreună să guverneze România. În condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă. Vreau să mai spun un lucru. Pentru că, de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri. Multe lucruri”, a mai spus șeful statului.

La finalul mesajului său, Nicușor Dan a avut un mesaj pentru români și partenerii occidentali.

„Îi sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța, îi asigur pe partenerii noștri că România păstrează direcția”, a mai transmis președintele Dan.

Amintim că premierul desemnat, Eugen Tomac, a continuat marți discuțiile cu partidele, grupurile parlamentare și parlamentarii neafiliați în vederea obținerii numărului necesar de voturi pentru învestirea Guvernului.  

Eugen Tomac s-a declarat optimist în privința votului din Parlament:

„Sunt încrezător. Sunt colegi care mi-au spus deschis că i-am convins”.

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