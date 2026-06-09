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Convorbire importantă între Nicușor Dan și șeful Consiliului European înaintea reuniunii de la Bruxelles

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Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit la telefon, marţi, cu preşedintele Consiliului European, António Costa, despre Summitul din 18-19 iunie, şeful statului arătând că a susţinut reflectarea în Concluziile Consiliului European a incidentului grav provocat de drona rusească de la Galaţi.

Preşedintele Nicuşor Dan vorbește la telefon cu preşedintele Consiliului European, António Costa
Președintele Nicușor Dan FOTO: Facebook/Nicușor Dan

„O convorbire consistentă avută astăzi cu Preşedintele Consiliului European, António Costa, despre principalele subiecte care se vor discuta la summitul din 18-19 iunie. În cadrul discuţiei, am susţinut reflectarea în Concluziile Consiliului European a incidentului grav provocat de drona rusească de la Galaţi şi consolidarea mesajului de condamnare a acţiunilor Rusiei, care continuă să escaladeze conflictul prin încălcarea repetată şi inacceptabilă a spaţiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

Şeful statului arată că „aceste tactici sunt de netolerat şi este imperativ să fie ferm condamnate”.

„România va urmări în continuare ca proiectele din iniţiativa Eastern Flank Watch să devină operaţionale în complementaritate cu iniţiativele NATO pentru a asigura apărarea şi securitatea europeană”, a subliniat preşedintele.

Nicuşor Dan a mai spus că a vorbit cu Preşedintele Consiliului European şi despre viitorul cadru financiar multianual.

„În contextul în care vom avea o primă discuţie asupra propunerilor de alocări efective, am subliniat că este important ca acestea să fie cât mai echilibrate şi să includă soluţii relevante pentru nevoile României. Pentru noi, obiectivul este de a valorifica ceea ce s-a stabilit în cadrul Grupului de „Prieteni ai Coeziunii”, pe baza Declaraţiei Comune agreate de statele membre ale grupului pe 26 mai 2026, sub coordonarea României”, menţionează Nicuşor Dan.

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