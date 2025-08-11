Nicușor Dan va participa la „Coaliția de Voință” organizată de liderii europeni, la o oră după discuția cu Trump și Vance de miercuri

Președintele României, Nicușor Dan va participa în această săptămână, prin videoconferință, la reuniunea „Coalition of the Willing, grupul țărilor care lucrează la planuri de sprijin pentru Ucraina în cazul unui armistițiu. Anunțul a fost făcut de minstrul de externe, Oana Țoiu.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Toiu, a confirmat într-o intervenție telefonică la Digi24 că președintele României, Nicușor Dan, va participa prin videoconferință, în această săptămână, la reuniunea „Coalition of the Willing” („Coaliția de Voință”).

Potrivit Reuters, coaliția reunește un grup de țări care discută planuri de sprijin pentru Ucraina în eventualitatea unui armistițiu.

Întrebată dacă prezența lui Nicușor Dan la acest eveniment va fi înainte sau după discuția dintre președintele american Donald Trump și liderii europeni, șefa diplomației române Oana Toiu a precizat că momentul exact va fi anunțat de Administrația Prezidențială.

”Președintele Nicușor Dan va participa în format de video-conferință la Coaliția de Vointă - Coalition of the Willing, în cursul acestei saptămâni. Acest lucru urmează să fie anunțat de Administrația Prezidențială la momentul potrivit.” a spus Oana Țoiu.

Potrivit informațiilor Reuters, întâlnirea „Coalition of the Willing” este programată să aibă loc la ora 16:30 CET (ora 17:30, ora României), la o oră după convorbirea video dintre Trump și liderii europeni, care începe la 15:00 CET (ora 16:30, ora României).

Reuniunea „Coalition of the Willing” este găzduită de Germania, Franța și Marea Britanie și are ca scop coordonarea sprijinului pentru Ucraina în cazul în care un armistițiu va fi stabilit în conflictul cu Rusia.

Miercuri, reuniune virtuală de urgență a liderilor europeni privind soarta teritoriilor din Ucraina

Într-un gest rar și încărcat de tensiune diplomatică, cancelarul german Friedrich Merz a convocat o reuniune virtuală de urgență cu liderii europeni și președintele american Donald Trump, în contextul apropierii unei întâlniri cruciale între liderul de la Washington și președintele rus Vladimir Putin, programată pentru vineri, în Alaska.

Trump se va alătura liderilor europeni într-o conferință telefonică de urgență înainte de discuțiile cu Putin