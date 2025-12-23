Legea pensiilor private, reexaminată de Parlament. Excepția pentru pacienții oncologici, eliminată

Deputații au votat decizional proiectul care reglementează modul de retragere a banilor din fondurile de pensii private. Inițiativa a fost modificată, după ce CCR a decis că este neconstituțională, în contextul unor excepții pentru pacienții bolnavi de cancer.

Deputații au adoptat proiectul cu 199 de voturi „pentru”, 87 „împotrivă” și 12 abțineri.

Senatul a adoptat anterior, miercuri, 17 decembrie, proiectul de lege al Guvernului privind plata pensiilor private. Inițiativa a fost modificată, fiind eliminată excepția ce permitea bolnavilor oncologici să retragă integral sumele din Pilonul 2.

Decizia a venit după ce Curtea Constituțională a decis că prevedere era discriminatorie, iar inițiatorii amendamentului au hotărât eliminarea acestuia.

Potrivit proiectului, beneficiarii pot încasa inițial maximum 30% din bani, restul de 70% din bani urmând să fie plătiți eșalonat pe o perioadă de opt ani.

Explicațiile CCR

Într-un comunicat de presă, CCR arată că „nu este nesocotit principiul neretroactivității”, pentru că „nu afectează validitatea contractelor anterioare, ci reglementează o etapă ulterioară, și anume plata pensiei”. Totuși, excepția care le permite pacienților oncologici să retragă toți banii într-o singură tranșă „încalcă principiul egalității în drepturi”, instituind o discriminare „care nu este bazată pe criterii obiective, ci, dimpotrivă, pe criteriul subiectiv al afecțiunii de care suferă membrul contributor la un fond de pensii”.

Inițiativa a venit de la Guvern, însă a suferit unele modificări, fiind adăugate amendamente ale parlamentarilor. Prin eliminarea excepției pentru pacienții oncologici, proiectul revine la forma inițială.