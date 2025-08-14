search
Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan vicepremier interimar, după demisia lui Dragoș Anastasiu. Decretul a fost semnat

Publicat:

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, 14 august, decretul prin care îl desemnează pe premierul Ilie Bolojan în funcția de viceprim-ministru interimar, după demisia lui Dragoș Anastasiu.

FOTO: Inquam Photos
FOTO: Inquam Photos

Funcția de vicepremier rămăsese vacantă la sfârșitul lunii iulie, când Dragoș Anastasiu și-a anunțat plecarea, în urma unor declarații publice în care recunoștea că a oferit mită și a evitat plata taxelor către stat timp de opt ani.

Nicușor Dan a semnat vineri, 8 august, decretul prin care se constată vacantarea unei funcții de vicepremier prin demisia lui Dragoș Anastasiu.

Deși demisia a fost depusă de câteva săptămâni, decretul de desemnare a unui viceprim-ministru interimar a fost semnat abia joi de șeful statului.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, 14 august, următoarele decrete: Decret privind desemnarea domnului Ilie-Gavril Bolojan, prim-ministru, ca viceprim-ministru interimar”, a transmis Administrația Prezidențială, într-un comunicat de presă.

Alte decrete semnate joi, 14 august, de Nicușor Dan

  • Decret privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă – cu o stea, a domnului comandor Tănăsescu Ioan Daniel-Cornel, din Ministerul Apărării Naționale;
  • Decret privind înaintarea în gradul de general-maior – cu două stele, a domnului general de brigadă – cu o stea Lungu Constantin Ovidiu, din Ministerul Apărării Naționale;
  • Decret privind trecerea în rezervă a domnului contraamiral - cu două stele Coman Gheorghe Auraș-Liviu din Ministerul Apărării Naționale, la data de 31 august 2025;
  • Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Guvernul Malaysiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 14 decembrie (E 66 din 24 iulie 2025);
  • Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare globală dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Thailandei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 14 decembrie 2022 (E 67 din 24 iulie 2025);
  • Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, adoptată și deschisă spre semnare la Faro, la 27 octombrie 2005, semnată de România la Strasbourg, la 17 februarie 2025, (nr. E 68 din 31 iulie 2025).
