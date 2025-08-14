Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan vicepremier interimar, după demisia lui Dragoș Anastasiu. Decretul a fost semnat

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, 14 august, decretul prin care îl desemnează pe premierul Ilie Bolojan în funcția de viceprim-ministru interimar, după demisia lui Dragoș Anastasiu.

Funcția de vicepremier rămăsese vacantă la sfârșitul lunii iulie, când Dragoș Anastasiu și-a anunțat plecarea, în urma unor declarații publice în care recunoștea că a oferit mită și a evitat plata taxelor către stat timp de opt ani.

Nicușor Dan a semnat vineri, 8 august, decretul prin care se constată vacantarea unei funcții de vicepremier prin demisia lui Dragoș Anastasiu.

Deși demisia a fost depusă de câteva săptămâni, decretul de desemnare a unui viceprim-ministru interimar a fost semnat abia joi de șeful statului.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, 14 august, următoarele decrete: Decret privind desemnarea domnului Ilie-Gavril Bolojan, prim-ministru, ca viceprim-ministru interimar”, a transmis Administrația Prezidențială, într-un comunicat de presă.

