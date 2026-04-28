search
Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Victor Ponta, la Interviurile Adevărul

Umilirea lui Nicușor Dan și ce (mai) vrea PSD

0
0
Publicat:

PSD s-a grăbit să se asocieze cu AUR pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan. Formaţiunile cu rădăcini antireformiste și chiar eurosceptice vor să schimbe direcția impusă de premier. Poate chiar să-l suspende pe Nicușor Dan.

Preşedintele României, Nicuşor Dan
Social-democrații au pregătit minuțios umilirea lui Nicușor Dan și au anunțat moțiunea de cenzură comună cu AUR în timp ce președintele încerca să găsească o soluție de ieșire din criză cu PSDPNLUDMRUSR. Nicușor Dan a fost lăsat în ofsaid pentru a înțelege că a pierdut controlul jocului și că de-acum noua majoritate va face regulile. PSD s-a grăbit să-l dea jos pe Ilie Bolojan cu riscul de a-și arăta adevărata față, cea în care preferă să se alieze cu radicalii, decât să rămână lângă proeuropeni.

Dar ce era atât de urgent? De pildă, să nu-l lase pe Ilie Bolojan să-și ducă la capăt obiectivele pentru următoarele 45 de zile de interimat în care promitea ridicarea vârstei de pensionare pentru militari, polițiști și lucrătorii din serviciile secrete. Să nu-l lase să-i scoată pe băieții deștepți din energie, fiindcă sunt parte din grupurile de interese care gravitează în jurul PSD. Au avut social-democrații presiuni din partea clientelei politice disperate că nu mai accesează banii publici? Sau dinspre facțiuni ale structurilor de forță ale statului cărora nu le place direcția de mers a țării? Cine trebuia satisfăcut de urgență?

Moțiunea de cenzură seamănă cu o declarație de război împotriva forțelor democratice

Moțiunea de cenzură prin care trebuie dat jos Ilie Bolojan seamănă cu o declarație de război împotriva forțelor democratice: fie se dau la o parte din calea intereselor social-democraților, fie vor fi măturate de noua majoritate. Asocierea cu AUR e de conjunctură, susține liderul PSD, Sorin Grindeanu, insistând că vrea să guverneze cu același arc guvernamental. Totuși PNL și USR au anunțat că nu se mai întorc într-un executiv din care face PSD. Vor fi probabil presiuni, inclusiv dinspre Bruxelles ca liberalii și Uniunea Salvați România să facă un cabinet cu PSD: doar așa pot fi ținuți social-democrații sub control, iar radicalii în afara puterii.

Totuși, când fostul vicepremier PSD Marian Neacșcu a anunțat moțiunea comună cu AUR a declarat că „orice drum începe cu primul pas”, iar numărul 2 în AUR, Dan Dungaciu a explicat că acest prim pas face parte dintr-un proiect tactic de doborâre a guvernului, dar că urmează un altul strategic: alegerile anticipate. Este ecuația preferată a AUR, fiindcă sondajele arată că radicalii au în jur de 40%, în vreme ce partidele tradiționale sunt foarte jos, inclusiv PSD care abia ajunge la 20%. Deci social-democrații nu se pot asocia acestei strategii, fiindcă s-ar putea prăbuși și mai mult. E greu de crezut, pe de altă parte, că parlamentarilor AUR le-ar conveni această strategie, prin care și-ar pierde locurile. 

În afara cetățenilor țării, marii perdanți ai crizei sunt Nicușor Dan, care nu-i mai are de partea sa pe cei care l-au votat și PSD, care a aruncat totul în haos, aparent fără să aibă un plan. În schimb AUR câștigă în fața simpatizanților săi, fiindcă se va lăuda că a dat jos un guvern care le-a mărit taxele și impozitele. PNL și USR ar putea să se regrupeze, să se reformeze și să se întărească, dacă rămân în opoziție și se pregătesc de alegerile de peste doi ani. În acest fel, însă, PSD e împins să facă o alianță cu AUR, chiar dacă nu neapărat formalizată. 

Nicușor Dan ar putea fi suspendat de majoritatea care pregătește debarcarea lui Ilie Bolojan

Dacă trece moțiunea de cenzură și Ilie Bolojan e demis, președintele trebuie să propună un nou premier agreat de PSD. Și, deși, a anunțat că nu va fi de acord cu un guvern minoritar susținut de AUR, e posibil să ajungă în această situație. Apoi, dacă președintele nu va fi de acord cu premierul dorit de PSD, Nicușor Dan ar putea fi suspendat de aceeași majoritate care se pregătește să-l debarce pe Ilie Bolojan. 

Președintele a fost deja avertizat că trebuie să facă ce i se cere, dacă nu vrea să fie aruncat peste bord. Dar chiar și așa, Nicușor Dan s-ar putea să fie sacrificat. PSD joacă tare și în defavoarea țării, iar președintele a crezut că se salvează intrând în combinațiile social-democraților, fără să înțeleagă că direcția lor nu e neapărat spre Vest.

Sabina Fati - DW

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
