Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
Prima reacție a șefului statului după depunerea moțiunii PSD-AUR: „Formarea unui guvern PSD–AUR este extrem de improbabilă"

Președintele Nicușor Dan a comentat marți, 28 aprilie, într-o declarație de presă din Croația, depunerea moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR, afirmând că evoluția era previzibilă în contextul tensiunilor politice acumulate în ultimele săptămâni. Șeful statului a afirmat că formarea unui guvern PSD–AUR este „extrem de improbabilă”.

„Azi s-au întâmplat două lucruri. S-a depus o moțiune de cenzură și în Parlamentul României s-a votat, s-au votat 9 miliarde de euro pentru înzestrare. Da? Deci, pe de o parte avem o moțiune de cenzură, era unul din scenariile la care ne așteptam în urma tensiunilor care au crescut și au crescut. Pe de altă parte, trebuie să salutăm direcția pro-europeană, responsabilitatea celor care au votat pentru un proiect așa de important pentru România ca el să treacă și să intre în procedura de contractare la Ministerul Apărării”,  a spus președintele.

Întrebat dacă mai poate media între partidele aflate în conflict, Nicușor Dan a răspuns:

L-am exercitat alaltăieri, nu? Adică faptul că am avut votul de azi se datorează și acelei discuții pe care noi am avut-o alaltăieri”.

Despre premierul Ilie Bolojan: respect, dar echidistanță

Chestionat dacă îl susține pe premierul Ilie Bolojan în contextul moțiunii, președintele a evitat să se poziționeze explicit.

„E o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă. Însă ce am constatat de cu toții de mai mult timp este că avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europene. Și față de această chestiune care s-a transpus într-un act administrativ, moțiune de cenzură, îmi păstrez echidistanța”, a spus șeful statului.

Președintele a insistat că își păstrează neutralitatea în fața unei moțiuni care vizează direct funcția de prim-ministru.

Guvern PSD–AUR? „Extrem de improbabil”

Nicușor Dan a respins ferm posibilitatea ca PSD și AUR să formeze un guvern împreună, amintind declarațiile liderului PSD și argumentând că afirmațiile făcute de șefii de partid trebuie tratate cu seriozitate.

Abrudean (PNL): „Vom face tot posibilul să blocăm moțiunea. Cine dărâmă Guvernul trebuie să pună ceva în loc”

Întrebat cât de probabil este ca PSD și AUR să formeze un guvern împreună, președintele a răspuns:

„Extrem de improbabil. Extrem de improbabil, cum a și declarat președintele PSD-ului. Nu? Adică sunt niște oameni care sunt în funcția de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni și când ei spun ceva trebuie să îi luăm în serios”.

Alegeri anticipate: scenariu „extrem de puțin probabil”

Nicușor Dan a explicat că, deși teoretic există în orice criză politică, varianta anticipatelor nu a fost niciodată rezultatul unor situații similare din trecut și nu ar trebui luată în calcul ca opțiune realistă.

Nicușor Dan. FB Nicușor Dan

„Desigur că, cum am spus, noi tot avansăm în scenarii, dar lista scenariilor o avem de la început. Acest scenariu este extrem, extrem de puțin probabil, pentru că am avut crize politice similare, niciuna din acele crize nu s-a terminat cu alegeri anticipate și e un scenariu pe care teoretic îl avem așa, dar nu trebuie să îl luăm prea mult în considerare”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat dacă mai poate avea încredere în PSD în contextul colaborării punctuale cu AUR, președintele Nicușor Dan a subliniat că relația dintre instituții nu trebuie confundată cu raporturile personale:

„Noi vorbim aici de relații instituționale, nu de relații personale. Instituțional e o evaluare pe care o fac, au făcut un lucru bun pe care l-au făcut, că am votat azi programul S-500, fac o evaluare pe toate lucrurile astea, în toate direcțiile”.

„Niciunul dintre partidele pro-europene nu spun că vor să facă un guvern cu forțe anti-occidentale, da?”

Chestionat despre riscul ca România să se abată de la parcursul european în urma crizei politice, șeful statului a arătat că toate partidele pro-europene au declarat public că nu intenționează să formeze un guvern alături de forțe anti-occidentale. El a adăugat că, în eventualitatea în care ar trebui să desemneze un nou prim-ministru, se va asigura că direcția europeană a țării nu este pusă în pericol.

„În primul rând avem declarația partidelor, da? Niciunul dintre partidele pro-europene nu spun că vor să facă un guvern cu forțe anti-occidentale, da? Ăsta este un lucru și apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un Prim-ministru, în acel scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă”.

Top articole

Partenerii noștri

image
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
digi24.ro
image
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
stirileprotv.ro
image
Coordonatorii moțiunii PSD-AUR, Petrișor Peiu și Marian Neacșu, detalii explozive pentru Gândul, despre debarcarea lui Bolojan. Neacșu: Primul scenariu de lucru ar fi să menținem integral actuala coaliție/Peiu: Principalul obiectiv al AUR, alegerile anticipate
gandul.ro
image
Nicușor Dan: România a participat la efortul de recuperare a 2 ofițeri moldoveni captivi în Rusia
mediafax.ro
image
De ce e mai periculos să conduci vara decât iarna în România. Titi Aur dezvăluie care este capcana sezonului cald: ”Atunci apar cele mai multe accidente”
fanatik.ro
image
Riscurile economice la care se supune România în urma căderii guvernului Bolojan: scăderea leului, creșterea dobânzilor, pierderea banilor din PNRR, retrogradarea ratingului financiar
libertatea.ro
image
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Al patrulea cel mai mare oraș din România tocmai a interzis păcănelele: „Următorul pas e interzicerea reclamelor la jocurile de noroc”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cazul femeii moarte după lifting facial. Medicul, acuzat şi de alte paciente: "M-a strâmbat"
observatornews.ro
image
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
cancan.ro
image
Care pensionari iau 550 de lei în plus la pensie în luna mai? Când încep să se distribuie banii - joi sau luni
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Ce produse alimentare va exporta România în China. Impactul financiar asupra producătorilor
playtech.ro
image
„Cât mai așteptați după Charalambous?” Gigi Becali a dezvăluit când va avea FCSB un nou antrenor: „El e prima variantă”
fanatik.ro
image
Fenomenul pensionarilor care renunță la case și apartamente pentru servicii de îngrijire. Țara europeană în care a crescut numărul de con­tracte de rentă viageră
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Operațiune de salvare a unor deținuți din Rusia și Belarus! România a participat
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Antonia a izbucnit în lacrimi în direct la radio. Ce i-a spus Alex Velea a emoționat pe toată lumea. Până și Oana Zamfir a început să plângă (VIDEO)
actualitate.net
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
click.ro
image
Andreea Marin, strălucitoare la prezentarea de modă Elena Perseil. Ce vedete au urcat pe podium. „Pentru Violeta mi-a plăcut o rochie roșie ca focul”
click.ro
image
Alina Sorescu, strictă și categorică! De ce nu petrece artista zilele de naștere ale fetelor ei împreună cu fostul soț: „Am suferit prea mult”
click.ro
bărbat și femeie în anii 70 foto profimedia 0896515473 jpg
„Criminalul blondelor”, Ion Rîmaru a învățat de la tatăl lui cum să ucidă femei. De ce i se spunea „Vampirul din București”
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Monedă din „Tezaurul de la Bickmarsh” (© Worcestershire City Council/Historic England/Go Detecting (Midlands) Ltd.)
Un tezaur rar, ascuns probabil de frica vikingilor, descoperit cu detectoare de metale
historia.ro
Click!

image
Casa din care Galileo a privit stelele, scoasă la vânzare! Cât costă reședința spectaculoasă din Florența
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”

OK! Magazine

image
”Donald Trump se descompune!” Îngrijorări pentru președintele american după ce a apărut cu mâinile umflate

Click! Pentru femei

image
Sydney Sweeney a aruncat cu lenjerie intimă în publicul unui festival. Momentul a devenit viral!

Click! Sănătate

image
Cârnaţi şi aproape un carton de ouă. Ce mănâncă Tom Cruise când face cascadorii