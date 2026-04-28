Video Prima reacție a șefului statului după depunerea moțiunii PSD-AUR: „Formarea unui guvern PSD–AUR este extrem de improbabilă”

Președintele Nicușor Dan a comentat marți, 28 aprilie, într-o declarație de presă din Croația, depunerea moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR, afirmând că evoluția era previzibilă în contextul tensiunilor politice acumulate în ultimele săptămâni. Șeful statului a afirmat că formarea unui guvern PSD–AUR este „extrem de improbabilă”.

„Azi s-au întâmplat două lucruri. S-a depus o moțiune de cenzură și în Parlamentul României s-a votat, s-au votat 9 miliarde de euro pentru înzestrare. Da? Deci, pe de o parte avem o moțiune de cenzură, era unul din scenariile la care ne așteptam în urma tensiunilor care au crescut și au crescut. Pe de altă parte, trebuie să salutăm direcția pro-europeană, responsabilitatea celor care au votat pentru un proiect așa de important pentru România ca el să treacă și să intre în procedura de contractare la Ministerul Apărării”, a spus președintele.

Întrebat dacă mai poate media între partidele aflate în conflict, Nicușor Dan a răspuns:

„L-am exercitat alaltăieri, nu? Adică faptul că am avut votul de azi se datorează și acelei discuții pe care noi am avut-o alaltăieri”.

Despre premierul Ilie Bolojan: respect, dar echidistanță

Chestionat dacă îl susține pe premierul Ilie Bolojan în contextul moțiunii, președintele a evitat să se poziționeze explicit.

„E o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă. Însă ce am constatat de cu toții de mai mult timp este că avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europene. Și față de această chestiune care s-a transpus într-un act administrativ, moțiune de cenzură, îmi păstrez echidistanța”, a spus șeful statului.

Președintele a insistat că își păstrează neutralitatea în fața unei moțiuni care vizează direct funcția de prim-ministru.

Guvern PSD–AUR? „Extrem de improbabil”

Nicușor Dan a respins ferm posibilitatea ca PSD și AUR să formeze un guvern împreună, amintind declarațiile liderului PSD și argumentând că afirmațiile făcute de șefii de partid trebuie tratate cu seriozitate.

Întrebat cât de probabil este ca PSD și AUR să formeze un guvern împreună, președintele a răspuns:

„Extrem de improbabil. Extrem de improbabil, cum a și declarat președintele PSD-ului. Nu? Adică sunt niște oameni care sunt în funcția de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni și când ei spun ceva trebuie să îi luăm în serios”.

Alegeri anticipate: scenariu „extrem de puțin probabil”

Nicușor Dan a explicat că, deși teoretic există în orice criză politică, varianta anticipatelor nu a fost niciodată rezultatul unor situații similare din trecut și nu ar trebui luată în calcul ca opțiune realistă.

„Desigur că, cum am spus, noi tot avansăm în scenarii, dar lista scenariilor o avem de la început. Acest scenariu este extrem, extrem de puțin probabil, pentru că am avut crize politice similare, niciuna din acele crize nu s-a terminat cu alegeri anticipate și e un scenariu pe care teoretic îl avem așa, dar nu trebuie să îl luăm prea mult în considerare”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat dacă mai poate avea încredere în PSD în contextul colaborării punctuale cu AUR, președintele Nicușor Dan a subliniat că relația dintre instituții nu trebuie confundată cu raporturile personale:

„Noi vorbim aici de relații instituționale, nu de relații personale. Instituțional e o evaluare pe care o fac, au făcut un lucru bun pe care l-au făcut, că am votat azi programul S-500, fac o evaluare pe toate lucrurile astea, în toate direcțiile”.

„Niciunul dintre partidele pro-europene nu spun că vor să facă un guvern cu forțe anti-occidentale, da?”

Chestionat despre riscul ca România să se abată de la parcursul european în urma crizei politice, șeful statului a arătat că toate partidele pro-europene au declarat public că nu intenționează să formeze un guvern alături de forțe anti-occidentale. El a adăugat că, în eventualitatea în care ar trebui să desemneze un nou prim-ministru, se va asigura că direcția europeană a țării nu este pusă în pericol.

„În primul rând avem declarația partidelor, da? Niciunul dintre partidele pro-europene nu spun că vor să facă un guvern cu forțe anti-occidentale, da? Ăsta este un lucru și apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un Prim-ministru, în acel scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă”.