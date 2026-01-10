Exclusiv Avertismentul unui expert în securitate: Amestecul politic în serviciile de informații reprezintă un semnal extrem de periculos

Numirea conducerii serviciilor de informații trebuie să fie bazată pe competență, onestitate și profesionalism, nu pe negocieri sau pretenții politice, susține expertul în securitate și fost consilier prezidențial Iulian Fota. Potrivit acestuia, președintele României, Nicușor Dan ar trebui să aibă libertatea de a desemna directori la SIE și SRI fără presiuni din partea partidelor politice.

Iulian Fota a subliniat că politizarea serviciilor de informații reprezintă un risc major pentru securitatea națională și pentru funcționarea statului.

„Președintele trebuie să poată numi oameni onești și competenți la conducerea serviciilor de informații. Nu este normal ca partidele să vină și să spună: «și noi vrem un cuvânt de spus», ca și cum ar fi vorba de o funcție politică”, a declarat Fota.

Expertul a explicat că serviciile de informații nu trebuie să devină obiect de troc politic, deoarece rolul lor este unul strict profesional și strategic.

„SIE și SRI nu sunt ministere și nu sunt agenții politice. Ele trebuie conduse de profesioniști, nu de oameni validați pe criterii de loialitate politică. În momentul în care începi să negociezi aceste funcții, vulnerabilizezi statul”, a spus fostul consilier prezidențial.

Iulian Fota a atras atenția că implicarea partidelor în procesul de numire poate genera suspiciuni și poate afecta credibilitatea instituțiilor de securitate.

„Dacă ajungem în situația în care fiecare partid are «pretenții» asupra serviciilor, transmitem un semnal extrem de periculos: că informația este politizată, că decizia este controlată politic. Asta slăbește încrederea publică și eficiența instituțională”, a avertizat el.

În opinia sa, Nicușor Dan este singurul actor constituțional care poate asigura un echilibru și o viziune coerentă asupra conducerii serviciilor.

„Președintele are o responsabilitate directă pe securitate națională. El trebuie să poată alege oameni pe care îi cunoaște, în care are încredere și care au dovedit competență profesională, nu oameni impuși de jocuri de culise”, a explicat Fota.

Expertul a subliniat că validarea parlamentară ar trebui să rămână o garanție procedurală, nu un instrument de presiune politică.

„Parlamentul trebuie să verifice legalitatea și integritatea candidaților, nu să transforme aceste numiri într-un târg politic. Controlul democratic nu înseamnă politizare”, a spus el.

În final, Iulian Fota a avertizat că România se află într-un context de securitate extrem de complicat, iar slăbirea serviciilor de informații prin numiri discutabile ar avea consecințe grave.

„Suntem într-o perioadă în care riscurile cresc, nu scad. Tocmai de aceea avem nevoie de servicii de informații puternice, profesioniste și credibile. Orice ingerință politică în conducerea lor este o greșeală strategică”, a concluzionat fostul consilier prezidențial.