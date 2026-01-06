search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Numirea șefilor SRI și SIE, analizată „la pachet” cu conducerea marilor parchete. Există mai multe variante pe masă, spune Nicușor Dan

Publicat:

Numirea viitorilor directori ai Serviciului Român de Informații (SRI) și Serviciului de Informații Externe (SIE) va fi analizată „la pachet” cu desemnarea șefilor marilor parchete, au declarat marți surse politice.

Nicușor Dan a declarat că are o „listă scurtă” de candidați. FOTO: INQUAM/ George Călin
Potrivit surselor citate de Agerpres, pentru funcțiile de conducere ale celor două servicii speciale există, în prezent, „patru-cinci” variante aflate în discuție.

Sursele susțin că printre persoanele avute în vedere se numără atât profesioniști din sistem, cât și persoane politice.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat încă din septembrie 2025 că are o „listă scurtă” de candidați pentru conducerea serviciilor de informații, însă a subliniat că subiectul este discutat în mod discret, împreună cu liderii partidelor politice.

„Este o discuţie cu liderii partidelor, asta pot să vă spun. E discuţie serioasă. Tocmai din încrederea pe care o am faţă de ei, nu vreau să o deteriorez prin afirmaţii pe care le fac în spaţiul public”, declara șeful statului într-o emisiune televizată.

Nicușor Dan a reiterat în mai multe rânduri că negocierile privind conducerile SRI și SIE se poartă „în cadru restrâns”.

„România are nevoie de stabilitate”

Președintele a mai subliniat că procesul de numire trebuie să se desfășoare fără confruntări publice între instituții.

„România are nevoie de stabilitate, nu suntem în situaţia în care să facem un joc din asta: eu cumva să propun, Parlamentul să respingă, eu să acuz Parlamentul, ei să mă acuze pe mine. Asta în mod cert nu se va întâmpla”, afirma Nicușor Dan, într-o declarație acordată Antena 1.

Întrebat ce fel de oameni vor fi viitorii șefi ai serviciilor de informații, președintele a precizat că își dorește persoane cu experiență solidă și abilități de coordonare.

„Nişte oameni care să aibă experienţă de viaţă, care să fie capabili să coordoneze mulţi oameni şi care să aibă o abilitate politică de a se mişca între foarte multe interese, multe legitime”, a spus șeful statului.

