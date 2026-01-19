Ce răspunde Sorin Grindeanu la întrebarea dacă el este propunerea PSD pentru conducerea SRI

Sorin Grindeanu, liderul PSD, spune că nu negociază cu președintele Nicușor Dan procurorii șefi și infirmă ipoteza că s-ar afla pe vreo listă prezumtivă de propuneri pentru conducerea Serviciului Român de Informații.

Președintele Camerei Deputaților a fost chestionat luni seară, la România TV, dacă negociază cu președintele Nicușor Dan procurorii șefi la schimb cu șefii serviciilor de informații.

„Și dacă da dumneavoastră sunteți propunerea PSD pentru conducerea SRI?”, l-a întrebat Victor Ciutacu,

„Nu negociez procurorii-șefi și nu cred că o face nici Președintele României. Eu știu că se dă un concurs pe aceste funcții și acest concurs a fost demarat cred că la începutul acestei luni. Acest lucru nu e de negociat”, a răspuns ​Sorin Grindeanu.

„Evident că trebuie să existe discuția”

Referitor la șefii serviciilor secrete, liderul PSD n-a spus însă că nu s-ar negocia numirile.

„Șefii serviciilor vin, conform procedurii, printr-o propunere de la Administrația Prezidențială, de la Președintele României, și trebuie să fie votați, să aibă majoritate în Parlament. Evident că trebuie să existe discuția astfel încât să poată să existe această majoritate”, a spus Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă numele său se află pe o listă prezumtivă de propuneri în acest sens, Sorin Grindeanu a răspuns: „Exclus, exclus!”.

Liderul PSD a adăugat că „sub nicio formă ” nu se gândește la acest lucru

Partidul Social Democrat vrea funcția de director al Serviciului Român de Informații

Deși au trecut mai bine de șapte luni de la instalarea sa la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan nu a făcut încă nicio propunere oficială pentru instalarea unor noi directori civili la Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe.

SRI funcționează, în prezent, cu o conducere militară, după demisia din iulie 2023 a lui Eduard Hellvig, în timp ce la SIE se află un director civil cu puteri depline, fostul senator PSD Gabriel Vlase.

Motivul pentru care președintele nu a înaintat Parlamentului nicio propunere este că, după cum chiar el a recunoscut, nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din Coaliția de guvernare, de care până la urmă depind aceste numiri.

Tudose și Manda, nume vehiculate

Într-o conferință de presă susținută anul acesta la Paris, Nicușor Dan a admis că la șefia serviciilor ar putea fi instalați oameni politici, asta după ce inițial a promis că are în vedere persoane din societatea civilă, cu o anumită experiență. Totodată, a reiterat că va face propunerile în acord cu coaliția de guvernare.

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, social-democrații au solicitat în cadrul negocirilor șefia Serviciului Român de Informații, râvnită până acum și de PNL.

Printre numele luate în calcul ar fi, potrivit G4Media, fostul premier Mihai Tudose și Claudiu Manda, fost președinte al Comisiei pentru controlul activității SRI din Camera Deputaților. Ambii în prezent sunt europarlamentari.