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Nicușor Dan l-a inclus pe generalul Gheorghiță Vlad, pus sub acuzare de DNA, în delegația la Summitul NATO de la Ankara

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Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, face parte din delegaţia României care va participa săptămâna viitoare la Summitul NATO de la Ankara, deși este pus sub acuzare de DNA. La Summit participă președintele Nicușor Dan și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță.

Generalul Gheeorghiță Vlad a fost audiat la DNA
Generalul Gheorghiță Vlad la DNA FOTO: Octav Ganea/Inquam Photos

Președintele Nicușor Dan conduce delegația României la Summitul NATO de la Ankara, din perioada 7-8 iulie.

Pe lângă ministrul Apărării, Radu Miruță, în delegație a fost inclus și șeful Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad, pus recent sub acuzare de DNA.

„Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, fac parte din delegația României, condusă de Președintele Nicușor Dan, care va participa, în perioada 7-8 iulie 2026, la Summitul NATO de la Ankara. Pe agenda reuniunii se află evaluarea progreselor în implementarea deciziilor adoptate la Summitul de la Haga, consolidarea apărării colective, creşterea investiţiilor în apărare, dezvoltarea industriei de apărare şi continuarea sprijinului pentru Ucraina", au transmis, duminică, reprezentanţii Ministerului Apărării.

Aceștia au menționat că în cadrul Summitului, şeful Statului Major al Apărării va susţine prioritățile militare ale României privind consolidarea posturii de descurajare şi apărare a NATO pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, precum şi continuarea adaptării structurilor de forțe şi a capabilităților necesare pentru implementarea deciziilor aliate.

Acuzat de uzurparea funcției

Procurorii militari ai DNA l-au pus sub acuzare pe Gheorghiță Vlad, șef al Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în dosarul angajărilor pe prietenii.

În același dosar, procurorii DNA i-au inculpat deja pe generalii MApN Mihai Șomordolea (r), Iulian Berdilă – locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării și Mircea Anicescu (r), fost locțiitor al șefului Direcției Generale Management Resurse Umane (DGMRU).

Structura militară a DNA instrumentează dosarul angajărilor pe prietenii din MApN de la jumătatea anului trecut (2025).

„În cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general-locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării, privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București - Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație, în condițiile în care, solicitarea în cauză era atributul exclusiv al Direcției Generale Management Resurse Umane, structură centrală în cadrul M.Ap.N”, au transmis procurorii DNA.  

După ce procurorii militari ai DNA au găsit la percheziții probe împotriva generalului Gheorghiță Vlad, acesta a fost citat la DNA.

Ulterior punerii sub acuzare de către DNA, atât șeful SMA, Gheorghiță Vlad, cât și Iulian Berdilă – locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului SMA, au respins acuzațiile procurorilor militari.

Cei doi au negat cu tărie implicările în potențiale activități de încălcare a legii, amândoi au lăsat de înțeles că nu se vor retrage din funcții iar Gheorghiță Vlad și-a argumentat poziția susținând că nu poate să nu observe “caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acuzațiilor”.

În plus, Gheorghiță Vlad a afirmat că nu poate ignora faptul că ancheta DNA afectează imaginea „conducerii instituției Statului Major al Apărării într-un asemenea moment produce efecte care depășesc” persoana dânsului și „riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării și siguranța cetățenilor”.

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