Nicuşor Dan, întâlnire cu reprezentanţii companiilor franceze din domeniul apărării. „Ne dorim parteneri care aduc producție, tehnologie și locuri de muncă”

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți, 9 decembrie, în Franța, cu reprezentanții companiilor din domeniul apărării și al tehnologiilor emergente.

„Le-am transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător. Ne dorim parteneri care aduc producție, tehnologie, locuri de muncă și capacități de export în țara noastră”, a transmis președintele pe Facebook.

Potrivit acestuia, multe companii franceze au deja planuri avansate de cooperare şi investiţii alături de firme româneşti.

„În domeniul tehnologiilor emergente, inteligenţă artificială şi securitate cibernetică, Franţa este lider european, iar colaborarea cu industria IT din România are deja rădăcini solide. Doar prin investiţii comune putem recupera decalajele Europei în aceste sectoare strategice”, a mai transmis Nicușor Dan.

De asemenea, a vizitat fabrica Thales de la Limours, cel mai mare centru de producție de radare din Europa, „un hub tehnologic de vârf”.

„Ne dorim ca tot mai multe tehnologii și echipamente de ultimă generație să fie produse în România, iar parteneriatul cu Thales este esențial în această direcție. Compania este deja un investitor important, cu colaborări solide în industria noastră de apărare.

România are ingineri talentați care pot contribui la dezvoltarea acestor tehnologii, iar o parte dintre ele va întări direct securitatea noastră națională”, adaugă șeful statului.

Nicuşor Dan a făcut, luni şi marţi, o vizită oficială în Franţa. S-a întâlnit marţi cu omologul său francez, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée, în cadrul primei sale vizite oficiale în Franţa. Vizita a inclus discuţii politice, întâlniri cu oficiali francezi şi participarea la un moment simbolic dedicat relaţiei bilaterale.

De asemenea, Nicușor Dan a avut o întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo, el afirmând că Bucureştiul şi Parisul sunt asociate prin numeroase legături culturale şi istorice, prin arhitectură şi artă iar astăzi îşi doreşte să orienteze cooperarea către viitor.