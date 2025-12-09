Președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită de lucru în Franța, a fost primit, marți, de omologul său francez, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.

Președintele Dan a postat pe pagina de Facebook un video în care apare alături de președintele francez, Cel mai probabil, între cei doi șefi de stat a existat o mică regie, pentru că Emmanuel Macron l-a salutat în limba română: „Bine ai venit domnule președinte!”.

La rândul său, Nicușor Dan a vorbit în limba franceză: „Mulțumesc Emmanuel pentru invitație. Cred că avem un parteneriat solid și că există spațiu pentru a-l consolida în domeniul securității, economiei și schimburilor culturale”

Dialogul între cei doi despre relația bilaterală a continuat iar președintele Franței a zis că îi salută pe toți prietenii săi români din România și din Franța, iar la final a adresat un mesaj în limba română: „Trăiască prietenia dintre România și Franța!”

Nicușor Dan, aflat în vizită oficială la Paris, a fost primit de președintele Franței Emmanuel Macron.

Cei doi au discutat despre consolidarea relațiilor bilaterale, în special în domeniul apărării, despre continuarea sprijinului pentru Ucraina, lupta împotriva dezinformării şi întărirea democraţiei în Europa.