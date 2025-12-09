Nicușor Dan spune că instituțiile statului vor explica în curând momentul anulării alegerilor din decembrie 2024

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că statul român trebuie să explice cât mai detaliat momentul anulării alegerilor, și a spus că în 2 sau 3 luni vor exista clarificări.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat când va publica raportul legat de anularea alegerilor.

„Suntem de acord cu faptul că statul român trebuie să explice cât mai detaliat, cu cât poate, momentul anulării alegerilor Am spus că ceva de ordinul 2-3 luni din momentul ăsta o să o facem, până aici suntem absolut de acord”, a spus Nicuşor Dan, scrie News.

El a mai arătat că „nu este singurul motiv pentru care oamenii nu au încredere în autorităţi”.

„Trebuie să ne uităm la corupție, la faptul că nu reuşim să ne digitalizăm, cum interacționează funcţionarul cu cetățeanul. Toate astea sunt motive pentru care oamenii, pe bună dreptate, unii dintre ei nu mai au încredere”, a subliniat şeful statului.

Recent, președintele Nicușor Dan a declarat că „partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcționată de la Moscova”. În ceea ce privește investigațiile privind campania, președintele a spus că autoritățile știu cum au fost influențate rețelele sociale.

Nicușor Dan a afirmat că, având în vedere experiența anului trecut, pe parte de securitate cibernetică suntem pregătiți, însă nu și în ceea ce privește dezinformarea.