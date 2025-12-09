Nicușor Dan dezvăluie subiectele discutate cu Macron la Paris

Aflat în Franța, unde s-a întâlnit cu președintele Emmanuel Macron, Nicușor Dan a transmis că a discutat cu acesta „despre intensificarea cooperării economice și a investițiilor reciproce, în special în domeniul dezvoltării capacităților militare și al industriei de apărare”.

În cadrul întrevederii, președintele țării a reafirmat „prietenia profundă care leagă România de Franța”.

„A fost o reală plăcere să îl întâlnesc pe Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron. Am reafirmat prietenia profundă care leagă România de Franța și angajamentul nostru comun pentru a consolida parteneriatul strategic, în beneficiul cetățenilor și al securității Europei.

I-am transmis Președintelui Macron recunoștința românilor pentru solidaritatea aliată și pentru prezența militarilor francezi în România, precum și pentru rolul Franței în conducerea grupului tactic NATO de la Cincu.

Am vorbit și despre intensificarea cooperării economice și a investițiilor reciproce, în special în domeniul dezvoltării capacităților militare și al industriei de apărare – un sector cu potențial major, sprijinit de fondurile europene din programul SAFE.

La final, am subliniat importanța legăturilor culturale și umane dintre România și Franța și rolul deosebit al numeroasei noastre comunități din Franța în apropierea și consolidarea relațiilor dintre cele două țări”, a transmis Nicușor Dan.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a întâlnit marţi cu omologul său francez, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée, în cadrul primei sale vizite oficiale în Franţa. Vizita a inclus discuţii politice, întâlniri cu oficiali francezi şi participarea la un moment simbolic dedicat relaţiei bilaterale.

De asemenea, Nicușor Dan a avut o întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo, el afirmând că Bucureştiul şi Parisul sunt asociate prin numeroase legături culturale şi istorice, prin arhitectură şi artă iar astăzi îşi doreşte să orienteze cooperarea către viitor.

„Am avut o excelentă întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo, cu care am discutat despre numeroasele proiecte româno-franceze de cooperare în domeniul economiei, al educaţiei. Am evocat desigur şi teme care privesc comunitatea românească din capitala Franţei.

Bucureştiul şi Parisul sunt asociate prin numeroase legături culturale şi istorice, prin arhitectură şi artă. Astăzi ne dorim să orientăm cooperarea noastră către viitor, prin economie, educaţie şi tehnologii avansate, pentru a găsi soluţii la provocările de dezvoltare a marilor oraşe”, spune preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.