Nicușor Dan, întâlnire cu președintele Serbiei la Kiev. Ce au convenit cei doi șefi de stat

Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri la Kiev cu președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, președintele României caracterizând discuțiile purtate drept fructuoase.

”Am avut astăzi o discuție fructuoasă cu președintele Vucic în marja Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est de la Kiev. Am convenit să ne consolidăm relațiile, punând accentul pe proiectele de conectivitate și energie.

Întrucât minoritățile reprezintă o punte solidă între țările noastre, vom continua dialogul privind protejarea drepturilor acestora și păstrarea identității lor culturale”, a sris președintele Nicușor Dan pe X.

Vucic, în pragul demisiei

Președintele populist al Serbiei, Aleksandar Vucic, aflat sub presiune după luni de proteste anti-guvernamentale, a declarat recent că va demisiona în câteva săptămâni, iar țara va organiza alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate.

Anunțul lui Vucic, aflat la putere de 13 ani, vine după un an și jumătate de proteste anti-corupție, uneori violente, conduse de studenți și declanșate de prăbușirea unui acoperiș la o gară din orașul Novi Sad, în nordul țării, în noiembrie 2024, incident în urma căruia au murit 16 persoane.