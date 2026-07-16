Ce condiții pune AUR pentru a susține un guvern PSD. Ramona Bruynseels: „Așteptăm un semnal”

AUR nu exclude o eventuală susținere a unui guvern condus de PSD, însă spune că orice discuție depinde de îndeplinirea unor condiții politice clare. Într-un interviu pentru „Adevărul”, viceliderul deputaților AUR, Ramona Bruynseels, a explicat care sunt condițiile adăugând că, dacă PSD va face „semnale de normalitate”, „putem începe să discutăm”.

Ramona Bruynseels a explicat că, deși în prezent AUR are o decizie internă de a nu susține niciun guvern din care nu face parte, formațiunea ar putea deschide negocieri cu PSD, dacă social-democrații vor transmite semnale că sunt dispuși la dialog.

Nu în ultimul rând, deputata AUR a vorbit și despre principalele măsuri pe care AUR le-ar adopta în eventualitatea în care ar ajunge la guvernare.

Adevărul: Care sunt obiectivele AUR în perioada următoare?

Ramona Bruynseels: Dacă vă referiți la actualul context politic și, să spun așa, la rezolvarea acestuia, la identificarea unor soluții și la poziționarea noastră în acest context, obiectivele noastre sunt, în primul rând, să continuăm să fim printre oameni. De aceea, AUR și toți parlamentarii noștri sunt în continuare pe teren.

Apoi, din punct de vedere politic, bineînțeles, vom continua demersurile pentru găsirea unei soluții prin care AUR să ajungă la guvernare. După cum am anunțat încă de la început, noi nu vom vota și nu avem cum să girăm un guvern din care AUR nu face parte.

În același timp, dacă în continuare se stabilesc linii roșii artificiale și se merge pe ideea unui cordon sanitar prin care noi să fim izolați, fiind considerați, fără argumente, antioccidentali și cine mai știe cum, atunci vom merge înainte cu ideea alegerilor anticipate și, după cum am anunțat, cu ideea suspendării președintelui Nicușor Dan.

Avem 90 de parlamentari, avem semnăturile acestora și deja purtăm discuții cu alți parlamentari din alte grupuri parlamentare și cu neafiliați. Credem că sunt șanse, în contextul în care prestația domnului președinte Nicușor Dan nemulțumește foarte multă lume în acest moment.

Așadar, pentru noi, alegerile anticipate sunt cea mai corectă și mai morală cale de a rezolva actuala criză politică, pentru că vedem că ceilalți nu ajung nicicum la un consens. Iar dacă mergem pe stradă și întrebăm 100 de oameni, cel puțin 60% dintre aceștia ne vor spune că vor alegeri anticipate, vor schimbare și nu-i mai vor pe cei care au adus România în această situaație implicați în guvernarea țării.

Dacă PSD ar accepta să vă ofere mai multe poziții, inclusiv șefia Senatului, ați fi dispuși să susțineți un guvern social-democrat?

În momentul de față, decizia forului de conducere al partidului nostru este că nu votăm niciun guvern din care AUR nu face parte. Ni s-a comunicat acest lucru, l-am hotărât cu toții la ultimul Consiliu Național de Conducere pe care l-am avut la Teleorman. Parlamentarii noștri nici măcar nu vor avea obligația de a fi prezenți pentru a-și exprima votul în eventualitatea prezentării unui nou guvern.

Așadar, din acest punct de vedere, lucrurile pentru noi sunt foarte clare. Noi am solicitat, prin vocea președintelui nostru, George Simion, funcția de președinte al Senatului, pentru că așa este corect.

Iar dacă PSD vrea să ne dea o dovadă că putem avea încredere în ei și că sunt un partener viabil și de încredere, așteptăm să recunoască faptul că este normal ca noi, partidul clasat pe locul al doilea la alegerile parlamentare din 2024, să avem șefia Senatului.

Cu atât mai mult într-un context atât de complicat și marcat de o asemenea instabilitate, în care vorbim inclusiv despre suspendarea președintelui țării și despre o nemulțumire majoră în societatea românească față de acesta. Cu atât mai mult în acest context ne dorim președinția Senatului. Este o garanție pentru noi că vom rămâne implicați și că putem veghea asupra lucrurilor pe care poporul român și cei care ne-au votat le așteaptă.

În consecință, nu ne interesează funcțiile ca atare. Adică pot să vină să ne pună pe hârtie diverse funcții, nu suntem interesați de funcții. Suntem interesați să fim cuprinși în actul de guvernare și să primim ceea ce este al nostru, ca o dovadă a normalității și ca o dovadă că această coaliție monstruoasă și toxică nu mai există. Atunci ne întoarcem la rezultatul votului din 2024, iar în temeiul acelui vot ni se cuvine funcția de președinte al Senatului.

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Deci vrem o întoarcere la normalitate. Dacă PSD ne dă semnale în acest sens, atunci putem începe să discutăm și despre un potențial guvern pe care să îl susținem. Dar, încă o dată, vă repet, în momentul de față avem deciziile forurilor de conducere ale partidului, care ne spun foarte clar că nu votăm un guvern din care nu facem parte.

România se confruntă cu o criză economică serioasă, deficitul bugetar este ridicat, iar spațiul de manevră al Guvernului este limitat. Cum ați putea pune în aplicare promisiunile pe care le-ați făcut?

Bineînțeles că intrarea noastră la guvernare va fi condiționată de acceptarea și includerea în programul de guvernare a unor măsuri la care noi ținem foarte mult.

Economia României trebuie încurajată și sprijinită în acest moment. Banii trebuie să meargă spre investiții și spre producție. Bineînțeles că noi avem niște solicitări concrete, cum ar fi reducerea cotei de TVA de la 21% la 19%. În același timp, solicităm reducerea impozitului pe dividende.

Noi trebuie să dăm puțin aer proaspăt mediului de afaceri, astfel încât întreprinzătorii din România să nu mai simtă că nu au nicio șansă să aibă o afacere de succes, să obțină profit, să își păstreze salariații și să își mențină porțile deschise.

În consecință, prin aceste măsuri încercăm să încurajăm mediul de afaceri, să încurajăm consumul și să venim cu măsuri utile și binevenite pentru sănătatea economiei românești.

Nu se poate să menținem în continuare această povară fiscală asupra oamenilor, iar în același timp să nu facem nimic pe partea reducerii cheltuielilor statului. Tocmai de aceea cerem un angajament ferm prin care, în fiecare an, cheltuielile statului să fie reduse cu 1% din PIB.

Asta înseamnă măsuri coerente de debirocratizare, de reducere a aparatului de stat și, bineînțeles, de comasare a unor instituții publice care, în momentul de față, știm cu toții că nu își justifică existența ca entități separate.

Noi venim cu un plan foarte clar de reformă din acest punct de vedere și credem că suntem singurii care chiar pot realiza o reformă administrativă justă și o reducere a aparatului de stat, aparat construit, cu ghilimelele de rigoare, de PSD și PNL în ultimii 36 de ani. Din acest motiv, PSD și PNL nu au cum să reducă acest aparat de stat, pentru că este creația lor.

Unde considerați că există prea mulți angajați la stat?

Angajații la stat care nu își justifică existența sunt cei din birourile de peste tot, care, în mod evident, au fost aduși în virtutea relațiilor lor politice, reprezintă sinecuri și nu își justifică efectiv salariul pe care îl încasează lunar.

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Apoi trebuie intervenit categoric în ceea ce privește numărul primăriilor la nivel de comună. Avem comune care nu justifică un aparat birocratic atât de extins și atunci de acolo trebuie să începem cu adevărat. Trebuie să comasăm comunele, astfel încât să avem un număr mult mai mic de primării.

Avem peste 3.000 de primării. Nu se justifică un număr mai mare de aproximativ 1.000 sau puțin peste 1.000 de primării. Nu am cifrele exacte în față ca să vi le pot spune cu precizie.

Pe această temă a reorganizării administrative ați încercat să promovați inițiative în Parlament? Poate s-ar găsi aliați, inclusiv USR, care spune același lucru.

Au existat în trecut inițiative din partea partidului nostru. Nu dețin acum datele exacte, pentru că nu eram parlamentar la vremea respectivă, astfel încât să vă pot spune numărul proiectelor și cine le-a inițiat. Dar au fost inițiative care, bineînțeles, au fost respinse, așa cum s-a întâmplat cu toate inițiativele bune pentru țară venite din partea AUR. Au fost trântite sau ținute în sertar.

Bineînțeles că noi suntem în continuare interesați să promovăm astfel de inițiative, la fel cum suntem interesați să avem un Parlament cu doar 300 de parlamentari. Îi invităm pe cei de la USR să vină alături de noi și îi invităm pe toți cei care susțin o astfel de reformă.

La fel, dacă am ajunge la guvernare, am avea un guvern cu maximum 10 ministere și cel mult 50 de secretari de stat. Prin întreaga noastră propunere veți vedea că vizăm un aparat de stat și un guvern mult mai suple, mai flexibile și, bineînțeles, mult mai reduse ca dimensiune față de ceea ce avem în prezent.