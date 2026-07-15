Nicușor Dan, întâlnire cu președintele Serbiei la Kiev. Ce au convenit cei doi șefi de stat

Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri la Kiev cu președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, președintele României caracterizând discuțiile purtate drept fructuoase.

”Am avut astăzi o discuție fructuoasă cu președintele Vucic în marja Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est de la Kiev. Am convenit să ne consolidăm relațiile, punând accentul pe proiectele de conectivitate și energie.

Întrucât minoritățile reprezintă o punte solidă între țările noastre, vom continua dialogul privind protejarea drepturilor acestora și păstrarea identității lor culturale”, a sris președintele Nicușor Dan pe X.

Preşedintele Serbiei a refuzat să semneze declaraţia finală a summitului Ucraina - Europa de Sud-Est

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a declarat miercuri că el este singurul participant la summitul Ucraina - Europa de Sud-Est care nu a semnat declaraţia adoptată mai devreme în cursul zilei la acest summit desfăşurat la Kiev, relatează agenţia Tanjug

"Sunt singurul care nu şi-a pus semnătura pe acea declaraţie. Priviţi textul acelei declaraţii" şi "vă va fi mai clar, nu trebuie să dau explicaţii suplimentare", a răspuns Vucic în faţa presei, după ce a fost întrebat dacă a semnat documentul.

Întrebat apoi despre poziţia Serbiei faţă de sancţiunile europene împotriva Rusiei, preşedintele Vucic a spus că toată lumea cunoaşte poziţia Serbiei. "Toată lumea ştie poziţia noastră şi eu ştiu toate poziţiile lor", a indicat el.

Preşedintele Aleksandar Vucic a mai menţionat că preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au fost corecţi şi ei ştiu care este politica Serbiei, dar el a remarcat faptul că au existat şi participanţi care, făcând aluzie la Serbia, şi-au început discursurile afirmând că, "spre deosebire de alţii", ei sunt 100% aliniaţi cu politica UE.

"Şi ei repetă fiecare asta de vreo zece ori, dar deja ne-am obişnuit cu acest lucru, nu este nimic nou", a adăugat preşedintele Serbiei.

Vucic, în pragul demisiei

Președintele populist al Serbiei, Aleksandar Vucic, aflat sub presiune după luni de proteste anti-guvernamentale, a declarat recent că va demisiona în câteva săptămâni, iar țara va organiza alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate.

Anunțul lui Vucic, aflat la putere de 13 ani, vine după un an și jumătate de proteste anti-corupție, uneori violente, conduse de studenți și declanșate de prăbușirea unui acoperiș la o gară din orașul Novi Sad, în nordul țării, în noiembrie 2024, incident în urma căruia au murit 16 persoane.