Nicușor Dan participă, la Kiev, la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est

Președintele Nicușor Dan se va afla miercuri la Kiev, unde participă la cea de-a cincea ediție a Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est.

Nicușor Dan merge miercuri la Kiev, unde va participa la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est, la invitația liderului ucrainean Volodimir Zelenski. Întâlnirea reunește șefi de stat și de guvern din regiune pentru discuții despre războiul din Ucraina și efectele acestuia.

Abia întors din Franţa, unde a fost prezent la o întâlnire a liderilor europeni şi la ceremoniile dedicate Zilei Naţionale, președintele Nicușor Dan merge miercuri, 15 iulie, la Kiev pentru a participa la cea de-a cincea ediție a Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est.

Vizita are loc la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Administrația Prezidențială.

Summitul, lansat în 2023, la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina, a devenit una dintre principalele platforme de dialog dintre Ucraina și statele din Europa de Sud-Est, scopul discuţiilor fiind coordonarea sprijinului acordat Kievului și identificarea unor răspunsuri comune la provocările de securitate generate de război.

Potrivit Administrației Prezidențiale, participarea șefului statului român reflectă sprijinul constant al României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Totodată, Nicușor Dan va reafirma angajamentul Bucureștiului de a continua asistența acordată țării vecine și de a contribui la consolidarea securității în regiunea Mării Negre și în Europa de Sud-Est.

Pe agenda summitului se află și susținerea parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova, două state care urmăresc aderarea la Uniunea Europeană.

Liderii vor discuta, de asemenea, despre consolidarea cooperării regionale în domenii precum infrastructura, conectivitatea, securitatea energetică și creșterea rezilienței în fața amenințărilor hibride.