Un șofer a blocat traficul pe Valea Oltului după ce și-a „abandonat” Mercedesul înmatriculat în Anglia pe DN7. Ce le-a spus polițiștilor

Traficul rutier pe DN7 a fost îngreunat joi, 16 iulie, în zona Valea Oltului, după ce un autoturism Mercedes înmatriculat în Marea Britanie a fost „abandonat” pe carosabil, pe sensul de mers Sibiu–Vâlcea.

Din cauza mașinii parcate pe carosabil, circulația s-a desfășurat pe un singur sens.

„Atenție! Circulație restricționată pe DN 7, zona km 204, Debușare Lotru. Din cauza unui autoturism înmatriculat în Marea Britanie abandonat pe partea carosabilă, sens de mers Sibiu-Vâlcea, circulația rutieră se desfășoară pe un sens de mers dirijat de poliția rutieră împreună cu angajații secției Vâlcea. Se așteaptă intervenția unui utilaj specializat pentru ridicarea autoturismului”, transmitea DRDP Craiova, în urmă cu câteva ore, într-o postare pe Facebook.

Proprietarul mașinii este un bărbat de 52 de ani din județul Vâlcea, stabilit în Marea Britanie, relatează Libertatea, care precizează că traficul rutier a fost reluat în condiții normale după aproximativ o oră.

Conducătorul auto le-a explicat polițiștilor că autoturismul s-a defectat, iar el a plecat să caute o platformă pentru tractare.

Oamenii legii au constatat însă că șoferul nu a luat măsurile necesare pentru semnalizarea și securizarea zonei.

„Nu a asigurat perimetrul necesar și a fost sancționat contravențional”, a declarat, pentru sursa citată, purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Eduard Văduva.

Pentru abaterea constatată, șoferul a primit o amendă de 432,5 lei.

Amintim că, tot joi, un tir încărcat cu hârtie igienică s-a răsturnat pe DN7, în județul Vâlcea, după ce șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă. În urma accidentului, traficul rutier a fost blocat, iar autoritățile au dispus devierea circulației.