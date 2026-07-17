 Pasager obligat să-și schimbe tricoul înainte de zbor. Mesajul considerat „ofensator” a stârnit un scandal și o plângere oficială | adevarul.ro
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Pasager obligat să-și schimbe tricoul înainte de zbor. Mesajul considerat „ofensator” a stârnit un scandal și o plângere oficială

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Un pasager al companiei United Airlines susține că a fost obligat să își schimbe tricoul înainte de decolare, după ce un membru al echipajului a considerat că mesajul imprimat pe acesta este ofensator. Incidentul a declanșat o dezbatere despre limitele libertății de exprimare, dreptul companiilor aeriene de a impune reguli privind ținuta pasagerilor și modul în care acestea sunt aplicate.

Pasager obligat să-și schimbe tricoul înainte de zbor
Pasager obligat să-și schimbe tricoul înainte de zbor Sursă foto: Fox News

Totul s-a petrecut pe 4 iunie, la bordul unui zbor United Airlines pe ruta Atlanta - Newark Liberty International Airport. Sam Saadeh, un bărbat din statul New Jersey, spune că se afla deja pe locul său când un supervizor al companiei i-a cerut să coboare din avion din cauza mesajului de pe tricou.

Potrivit relatării făcute pentru CBS New York, tricoul purta mesajul: „Bombing kids is not self defense” („Bombardarea copiilor nu este autoapărare”).

Pasagerul: „Ori schimbi tricoul, ori nu mai zbori”

Saadeh afirmă că a fost surprins de solicitarea reprezentanților companiei.

„Eram foarte confuz”, a declarat acesta.

Potrivit relatării sale, supervizorul i-ar fi spus că un membru al echipajului consideră mesajul ofensator și că are doar două opțiuni.

„Mi-a spus: «însoțitorul de bord consideră că tricoul tău este ofensator». L-am întrebat de ce, iar răspunsul a fost: «ai două variante: ori îți schimbi tricoul, ori nu urci în acest zbor»”, a povestit pasagerul.

Acesta spune că a ales să se schimbe deoarece voia să ajungă acasă, însă descrie întreaga experiență drept umilitoare și susține că nimeni nu i-a explicat în mod clar ce regulă a încălcat.

Ulterior, Saadeh a depus o plângere la Departamentul Transporturilor din Statele Unite și spune că analizează posibilitatea unor acțiuni în instanță.

United Airlines: pasagerul a zburat după ce și-a schimbat tricoul

United Airlines a confirmat pentru Fox News Digital că pasagerul a călătorit cu avionul respectiv după ce și-a schimbat îmbrăcămintea, fără a oferi alte explicații.

„Acest client a călătorit conform programării după ce și-a schimbat tricoul. Aceasta este tot ce avem de declarat”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

Compania nu a precizat de ce mesajul a fost considerat ofensator și a refuzat să ofere detalii suplimentare despre incident.

În contractul de transport al United Airlines este prevăzut că operatorul poate refuza îmbarcarea pasagerilor care „nu sunt îmbrăcați corespunzător sau poartă haine obscene, indecente ori ofensatoare”.

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De ce spune pasagerul că a fost vizat

Sam Saadeh, care este de origine palestiniană, afirmă că mesajul de pe tricou nu era îndreptat împotriva unei persoane sau a unui grup etnic, ci reprezenta un apel împotriva violenței asupra copiilor, indiferent de naționalitatea acestora.

Organizația Wear the Peace, care produce tricoul, a publicat pe Facebook mesajul trimis de Saadeh, în care acesta descrie incidentul.

Potrivit e-mailului făcut public de organizație, un însoțitor de bord l-ar fi întrebat inițial ce scrie pe tricou, după care un supervizor i-ar fi cerut să coboare din avion.

Saadeh susține că supervizorul i-ar fi explicat că însoțitorul de bord s-a declarat ofensat deoarece mesajul conținea cuvântul „bomb”.

Pasagerul afirmă că, după aterizarea la Newark, un alt reprezentant United i-ar fi oferit o explicație diferită, spunându-i că alți pasageri s-au plâns deoarece mesajul i-a făcut să se simtă în nesiguranță.

Fox News precizează că nu a putut verifica relatarea pasagerului.

Organizația care a creat tricoul contestă explicația companiei

Wear the Peace susține că mesajul nu reprezintă o amenințare și că scopul său este de a atrage atenția asupra copiilor uciși în războiul din Gaza.

„Mesajul este unul pașnic. Nu încurajează violența, nu amenință pe nimeni și nu sugerează că persoana care îl poartă intenționează să facă rău”, a transmis organizația.

Într-o postare ulterioară, reprezentanții acesteia au respins argumentul potrivit căruia simpla prezență a cuvântului „bomb” ar reprezenta o problemă de securitate.

„Tricoul nu spunea «Am o bombă». Spunea «Bombardarea copiilor nu este autoapărare»”, au subliniat reprezentanții organizației, care au adăugat că articole vestimentare cu inscripții precum „TNT” sau „killer” nu sunt tratate, în mod obișnuit, drept amenințări la adresa siguranței zborului.

Wear the Peace mai susține că unul dintre membrii săi a călătorit recent cu aceeași companie alături de un pasager care purta un tricou cu însemnele Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), fără ca echipajul să intervină, sugerând că regulile nu au fost aplicate în mod consecvent.

Până în prezent, Departamentul Transporturilor din SUA nu a confirmat public dacă a început o analiză a plângerii depuse de Sam Saadeh.

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