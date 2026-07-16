 Misterul morții familiei Medici, aproape rezolvat după 438 de ani. Ce au descoperit cercetătorii în ADN-ul marelui duce | adevarul.ro
search
Thursday, 16th July 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Misterul morții familiei Medici, aproape rezolvat după 438 de ani. Ce au descoperit cercetătorii în ADN-ul marelui duce

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Moartea misterioasă a marelui duce Francesco I de' Medici și a soției sale, Bianca Cappello, a alimentat timp de peste patru secole teorii despre o posibilă crimă politică. Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Pisa și Universitatea Yale susține însă că principala cauză a decesului a fost malaria, nu otrăvirea cu arsenic. Totuși, disputa dintre istorici și oamenii de știință nu este complet încheiată.

Tablou cu familia Medici
Cercetătorii susțin că au rezolvat misterul morții familiei Medici. Foto arhivă

Familia Medici, dinastia care a condus Florența și Toscana aproape neîntrerupt între 1434 și 1737, este asociată atât cu perioada de glorie a Renașterii, cât și cu numeroase intrigi politice.

În 1587, marele duce Francesco I de' Medici și soția sa, Bianca Cappello, au murit la doar câteva ore distanță unul de celălalt, după câteva zile de suferință.

La vremea respectivă, medicii au considerat că cei doi ar fi fost răpuși de malarie, deoarece prezentau simptome specifice, inclusiv febră intermitentă. Însă aproape imediat au apărut zvonuri că ar fi fost asasinați.

Principalul suspect a devenit fratele mai mic al lui Francesco, Ferdinando de' Medici, următorul la tron. Acesta risca însă să fie ocolit în favoarea lui Antonio, fiul nelegitim al lui Francesco. Mai mult, Ferdinando îi vizitase pe cei doi chiar înainte ca aceștia să se îmbolnăvească, alimentând suspiciunile că i-ar fi otrăvit cu arsenic pentru a-și asigura accesul la putere.

Malaria, explicația susținută de noile analize ADN

Francesco și Bianca s-au îmbolnăvit într-o vilă a familiei Medici din Poggio a Caiano, lângă Florența, o zonă care în secolul al XVI-lea era înconjurată de mlaștini și câmpuri de orez, habitat ideal pentru țânțarii care transmit malaria.

Începând din 2004, cercetătorii au exhumat rămășițele a 49 de membri ai familiei Medici în cadrul proiectului Medici Project. De-a lungul anilor, mai multe studii au indicat malaria drept cauza morții lui Francesco, însă alte cercetări, inclusiv una publicată în 2006, au concluzionat că acesta și soția sa ar fi fost victimele unei otrăviri cu arsenic.

Pentru a lămuri disputa, cercetători de la Universitatea din Pisa și Universitatea Yale au analizat ADN extras din rămășițele lui Francesco și ale fratelui său Giovanni, scrie CNN.

Studiul, publicat în iunie în revista iScience, a identificat urme genetice ale Plasmodium, parazitul responsabil de malarie, în probe prelevate din coastele lui Francesco.

ADN-ul oferă certitudine. Rezolvă problema și elimină îndoielile. Cred că acesta este un răspuns definitiv”, a declarat Valentina Giuffra, profesor de istoria medicinei la Universitatea din Pisa și coautoare a studiului.

Două tipuri de malarie descoperite în organism

Cercetătorii au identificat nu una, ci două specii ale parazitului: Plasmodium falciparum, cea mai agresivă formă de malarie, și Plasmodium malariae, ceea ce sugerează că Francesco ar fi suferit de o infecție dublă.

În același timp, analiza rămășițelor cardinalului Giovanni de' Medici, un alt frate al lui Francesco, a evidențiat prezența unei tulpini necunoscute anterior de Plasmodium falciparum.

Potrivit Valentinei Giuffra, ambii membri ai familiei călătoriseră în zone de coastă din Toscana cunoscute în acea perioadă pentru focarele de malarie.

„Medicii curții încercau să îi descurajeze să facă aceste călătorii, mai ales toamna, când malaria era foarte răspândită. Ei au mers totuși, iar câteva zile mai târziu au apărut primele simptome, inclusiv febra intermitentă, caracteristică bolii”, a explicat cercetătoarea.

Boala care a ucis sute de mii de oameni

Malaria rămâne una dintre cele mai letale boli infecțioase din istorie. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, numai în 2024 a provocat aproximativ 610.000 de decese la nivel mondial.

Genetica ar putea influența succesul mai mult decât mediul în care creștem, arată un studiu pe gemeni

Boala provoacă febră, frisoane și dureri de cap, iar denumirea sa provine din expresia italiană medievală mal aria („aer rău”), deoarece oamenii credeau că maladia era provocată de aerul pestilențial din apropierea mlaștinilor.

Documentele vremii susțin, de asemenea, ipoteza malariei. Doctorii curții Medici descriau simptome compatibile cu boala și consemnau tratamente precum sângerările terapeutice, considerate atunci benefice, dar care în realitate agravaseră starea pacienților.

Analizele genetice au fost posibile datorită unor mici fragmente osoase păstrate separat după exhumarea mormintelor în 2004. La acea vreme, tehnologia necesară pentru extragerea ADN-ului antic nu era suficient de avansată.

Misterul otrăvirii nu este complet închis

Autorii studiului admit însă că existența malariei nu exclude în mod absolut posibilitatea unei otrăviri.

Poate că nu putem exclude complet această ipoteză, dar dovezile genetice prezentate în studiul nostru reduc considerabil spațiul pentru speculații”, a declarat Alexander Ochoa, cercetător la Yale și autor principal al lucrării.

Și Gisella Caccone, cercetător la Yale și coautoare a studiului, are o poziție similară.

„Putem spune că aveau malarie, dar nu putem afirma că nu au fost și otrăviți. Se presupunea încă de atunci că sufereau de malarie, având în vedere simptomele și faptul că se deplasaseră în zone mlăștinoase din sudul Toscanei. Dacă cineva a decis să le grăbească sfârșitul prin otrăvire, probabil că nu vom afla niciodată. Întrebarea este cât de probabil este acest lucru”, a explicat cercetătoarea.

Susținătorii teoriei otrăvirii nu sunt convinși

Donatella Lippi, profesor de istoria medicinei la Universitatea din Florența și coautoare a studiului din 2006 care susținea ipoteza asasinatului, consideră că noile rezultate nu infirmă concluziile sale.

„Faptul că Francesco a contractat malaria nu înseamnă că a murit din cauza ei”, a declarat aceasta.

Lippi invocă documente din Biblioteca Vaticanului care descriu erupții cutanate, febră și umflături, simptome pe care le consideră compatibile cu intoxicația acută cu arsenic.

Ea amintește și faptul că, atunci când mormântul lui Francesco a fost deschis la aproximativ 300 de ani după moarte, corpul era neobișnuit de bine conservat, iar mâinile erau contractate, aspecte pe care le pune pe seama arsenicului.

Un paradox climatic îi surprinde pe cercetători: aerul mai curat ar putea aduce veri mai fierbinți

Valentina Giuffra contestă însă această interpretare. Ea susține că studiul din 2006 nu s-a bazat pe rămășițele exhumate din mormântul lui Francesco, ci pe țesut biologic găsit într-un alt loc, unde, potrivit unor surse istorice, ar fi fost depozitate unele dintre organele sale după autopsie.

În plus, Francesco era cunoscut drept un pasionat al alchimiei și experimenta frecvent cu substanțe chimice, ceea ce ar putea explica apariția leziunilor cutanate.

Un pas înainte pentru paleogenomică

Mai mulți specialiști independenți apreciază studiul drept o contribuție importantă, dar avertizează că dezbaterea nu poate fi considerată definitiv încheiată.

Anne Stone, profesor la Arizona State University, consideră că dovezile susțin ipoteza morții cauzate de malarie, însă spune că doar noi analize toxicologice ar putea stabili dacă otrava a avut sau nu un rol.

La rândul său, antropologul David Caramelli, de la Universitatea din Florența, atrage atenția că identificarea ADN-ului unui agent patogen nu echivalează automat cu demonstrarea cauzei decesului.

„Dovezile genetice trebuie interpretate împreună cu datele istorice, arheologice și patologice”, spune acesta.

Cu toate acestea, Caramelli consideră că noua cercetare reprezintă „un pas important înainte”, demonstrând modul în care analiza ADN-ului antic poate contribui la rezolvarea unor mistere istorice vechi de secole.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
digi24.ro
image
Un șofer elvețian a fost oprit de polițiști pe A1 pentru un control de rutină. Ce au descoperit oamenii legii în mașină
stirileprotv.ro
image
Președintele Nicușor Dan nu știe să spună dacă vom avea un guvern până în această toamnă. Nu mai avansează niciun termen. Așteaptă soluții de la partidele politice: „Dacă vă propun pe dumneavoastră ajungem undeva?”
gandul.ro
image
Românii își schimbă preferințele de vacanță. Gastronomia locală, cartierele ascunse și experiențele autentice, căutate de tineri
mediafax.ro
image
Cristi Balaj a dat verdictul după ce U Cluj a cerut penalty în prelungiri cu Dinamo Kiev
fanatik.ro
image
Nicușor Dan către un jurnalist care l-a întrebat cât se mai ferește să propună un premier: „Dacă vă propun pe dumneavoastră ajungem undeva?”
libertatea.ro
image
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de departajare
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
Scandal uriaș! Ar fi o lovitură de proporții pentru Argentina: au cerut suspendarea la finala Cupei Mondiale 2026
digisport.ro
image
Oboseala după vacanță nu este întotdeauna normală. Analizele pe care medicii le recomandă când epuizarea persistă
click.ro
image
De ce s-a spart geamul avionului Ryanair în timpul zborului și se poate repeta incidentul?
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Şi-au luat apartamente cu 32.500 de euro în Militari Residence, dar acum vor să vândă. "Cine să mai cumpere?"
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMĂ ORĂ pentru românii care merg în Grecia! S-a declarat stare de urgență pe 7 insule 😲
cancan.ro
image
CCR sare în ajutorul pensionarilor. Procesele de recalculare a pensiilor nu pot fi oprite cum a cerut guvernul
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Pleci în vacanță? Cele 7 greșeli care îți pot aduce cheltuieli de mii de lei când te întorci acasă
playtech.ro
image
Cu cine joacă U Cluj în turul 2 preliminar din Conference League după ce a fost eliminată de Dinamo Kiev din Europa League
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Gata! A venit verdictul VAR, după ce englezii au spus că ambele goluri ale Argentinei trebuiau anulate
digisport.ro
image
Elwira Petre a dezvăluit rețeta desertului preferat pentru vară! Se prepară rapid și este bogat în proteine
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Lovitură grea pentru Nicuşor Dan de la CCR. Decizia e DEFINITIVĂ!
romaniatv.net
image
1.500 de euro lunar pentru tineri. Domeniile disponibile și pentru absolvenții din învățământul profesional și tehnic
mediaflux.ro
image
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
gsp.ro
image
Manichiura clasică a anilor ’90 pe care Prințesa Diana o adora
actualitate.net
image
Locul din Brașov care m-a fermecat cu totul. Nu-l rata dacă ajungi aici | FOTO
actualitate.net
image
Romanița Iovan, mândră de fiul ei! Ce facultate urmează Albert în Anglia: „Multe dintre ele nu le înțeleg”
click.ro
image
Theo Rose spune adevărul despre relația cu Anghel Damian! Artista a lămurit și zvonurile despre o nouă sarcină
click.ro
image
Andreea Marin a izbucnit în lacrimi la Bruxelles. Drama pe care o poartă în suflet de la 9 ani: „Am ieșit la lumină, în timp”
click.ro
Ecaterina cea Mare a Rusiei profimedia 1115813114 jpg
Regina cu cel mai mare apetit erotic din istorie. Mitul actului sexual cu un cal și decesul pe toaletă
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (captură video / © Universal Pictures)
Odiseu, distrugătorul? Noua adaptare a „Odiseei” readuce în prim-plan o dilemă morală antică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Suferința prin care trece Cabral după divorțul de Andreea Ibacka: „Nu mi-a convenit să spun asta”
image
Romanița Iovan, mândră de fiul ei! Ce facultate urmează Albert în Anglia: „Multe dintre ele nu le înțeleg”

OK! Magazine

image
”Îți va convinge soția să faceți sex în trei!” Carmen Electra revine în Playboy, după 30 de ani

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Leguma care „curăţă” arterele şi poate preveni infarctul