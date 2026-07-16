 Horoscop vineri, 17 iulie: Apar oportunităţi financiare neobişnuite pentru nativii unei zodii | adevarul.ro
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Horoscop vineri, 17 iulie: Apar oportunităţi financiare neobişnuite pentru nativii unei zodii

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Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 17 iulie.

Horoscop vineri, 17 iulie FOTO Shutterstock
Horoscop vineri, 17 iulie FOTO Shutterstock

Berbec

Iubire - Înaintaţi, indiferent că vă apropiaţi cu paşi mici de cel pe care aţi pus ochii, e important să faceţi primul pas.

Sănătate - Renunţaţi la scuze. Nu mai amânaţi şi mergeţi la un sport. Testaţi, şi dacă nu e ce trebuie, schimbați.

Bani - Apar oportunităţi neobişnuite şi în faţa unei intersecţii de variante, e bine să faceţi o alegere. O decizie inspirată vă poate aduce câştiguri şi stabilitate.

Taur

Iubire - Apar confuzii legate de limite în relaţii. Nu mai percepeţi clar distincţia între ce vi se spune şi cum acţionează cei din jur.

Sănătate - Hiperanaliza şi căutarea permanentă a semnificaţiilor ascunse vă epuizează.

Bani - Dacă e nevoie să luaţi decizii cu impact pentru banii altora, verificaţi şi cereţi acordul pentru fiecare pas.

Gemeni

Iubire - Dați mână liberă prietenilor pentru a stabili orarul timpului liber. Doar prezentați-vă și simțiți-vă bine.

Sănătate - Hipersensibilitatea emoțională vă face melancolic și tărăgănați activitățile. Reveniți în prezent.

Bani - Nu aveți curaj pentru acțiuni directe. Amânați deciziile importante, mai ales legate de moșteniri sau banii altora.

Rac

Iubire - Cineva din anturaj vă apasă butoane sensibile şi e nevoie să faceţi primul pas pentru a evita ruptura.

Sănătate - Zona picioarelor vă este vulnerabilă. Mergeţi cu atenţie şi cu capul mai puţin în nori.

Bani - Puteţi cunoaşte mentori noi, chiar investitori. Fiţi practic şi spuneţi exact cum vedeţi colaborarea.

Leu

Iubire - Unele relații vă consumă, sunt intense dar beneficiile vi se par mai atrăgătoare. Analizați totuși mai obiectiv.

Sănătate - Nu stați prea mult pe gânduri. Acționați, testați și stabiliți ulterior dacă vă faceți abonament sau vă păstrați ritmul obișnuit.

Bani - Mergeți mai în profunzime cu analiza. Nu vă lăsați impresionat de calculele de suprafață.

Fecioara

Iubire - Comunicaţi cu persoane din medii variate pe diferite teme.

Sănătate - Alergătura vă ţine în priză şi uitaţi de ora de masă ori de mişcarea făcută organizat.

Bani - Partenerul vă ia la o sesiune de cumpărături şi vă treziţi că achiziţionaţi lucruri care nu vă plac.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.

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