Video O directoare din Ministerul Transporturilor și-a făcut „atelier de ciocolată și apartament” într-o clădire a Gării de Nord. Miruță: „Nu de ieri de azi, ci de ani de zile”

Directorul general al unei instituții importante din domeniul feroviar și-a încropit o adevărată fabrică de ciocolată în instituție, o parte a acesteia fiind transformată chiar în hotel.

Ministrul Transporturilor Radu Miruță a făcut joi seară o vizită la CENAFER însoțit de angajați ai Ministerului și în prezența Annei Maria Dudaș, directoarea generală a instituției după 2020â.

Spații ale Centrului de Instruire CENAFER erau folosite pentru fabricarea ciocolatei, fiind găsite recipiente de depozitare a ingredientelor necesare.

Ministrul o acuză pe Anna Maria Dudas, directoare a CENAFER, că „își făcuse un atelier de ciocolată, plus un apartament în toată regula tot pentru dumneaei” în sediul instituției.

„Dar câtă Nocciola mâncați, doamnă?”, a întrebat-o, în timpul controlului, un om din echipa ministrului, care căuta prin multiplele cutii din încăpere.

„Îl dau cadou la biserică. L-am luat ca să îl dau la biserică”, a răspuns Anna Maria Dudas.

„Eu nu mănânc dulciuri deloc”, a insistat râzând directoarea CENAFER.

Radu Miruță o acuză că făcea reclamă pentru vânzare pe contul personal, cu numărul de telefon personal

„Cine a stat aici văd că și-a făcut un mic business așa, cu o ciocolată. Păi, văd ciocolată, forme de ciocolată. Să ne explice cum pot exista atât de multe ingrediente, vrac, toate legate pe un subiect așa, dulciuri, ciocolată, mai degrabă”, i-a mai spus omul din echipa ministrului Miruță directoarei CENAFER.

Hotel pentru angajați în sediul CENAFER

Întrebată de ministrul Miruță dacă a locuit în apartamentul din sediu, despre care acesta susține că este mobilat altfel decât restul încăperilor, directoarea CENAFER a răspuns: „Locuiesc, da, dar nu sunt, sunt din Giurgiu. Aici eu mi l-am amenajat, cum puteam, din banii mei. Mi se pare un pic mai OK”, a continuat ea.

„Dar dvs stați în permanență aici, la cum arată”, i-a răspuns ministrul.

„Vin, plec, vin, plec”, a replicat Anna Maria Dudas.

„Doamnă, aici nu pare că stă cineva care vine și pleacă”, a fost reacția ironică a lui Miruță.

Din afirmațiile ministrului reiese că și alți angajați locuiesc în sediul CENAFER.

Anna Maria Dudas a insistat în mai multe rânduri că a „moștenit” aceste situații din sediul CENAFER.