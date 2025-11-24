Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, la Terapie Intensivă după probleme cardiace

Fostul edil al municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a fost internat de urgenţă la Spitalul Judeţean Timişoara în noaptea de duminică spre luni, după ce a acuzat o stare bruscă de rău.

Surse medicale au precizat că acesta ar fi suferit un puseu puternic de tensiune arterială și a fost imediat internat pe secția de terapie intensivă. Medicii realizeză investigații amănunțite pentru a decide dacă este necesară o intervenție chirurgicală.

Fostul primar are antecedente medicale importante. În urmă cu 13 ani, la vârsta de 57 de ani, fostul edil a fost supus unei operații pe cord deschis la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara.

Până în acest moment, starea sa este sub supraveghere strictă, fără a fi comunicate alte detalii referitoare la evoluția sa.

Nicolae Robu a condus Primăria Timișoara între 2012 și 2020.