search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Nestle România retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf NAN 1 din motive de siguranță alimentară

0
0
Publicat:

Nestle România, împreună cu mai mulți retaileri importanți, a inițiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis, după ce a fost detectată prezența bacteriei Bacillus cereus pe linia de producție.

Nestle România retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf FOTO: Shutterstock
Nestle România retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf FOTO: Shutterstock

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat, joi, că Nestle România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland și Carrefour, a început rechemarea voluntară a unor loturi de produse din gamele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis.

ANSVSA informează consumatorii că Nestle România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland și Carrefour, a inițiat rechemarea voluntară a unor loturi de produse din gamele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis, ca măsură de precauție. Motivul rechemării: a fost identificată prezența Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate”, precizează Autoritatea într-o postare pe Facebook.

Produsele și loturile vizate

Produsele afectate sunt:

  • NAN 1 Comfortis 800 g – Lot nr. 52820346AC, data durabilității minimale: 31.10.2027; Lot nr. 52820346AE, data durabilității minimale: 31.10.2027
  • NAN 1 Optipro 800 g – Lot nr. 52850346AB, data durabilității minimale: 31.10.2027; Lot nr. 52850346AC, data durabilității minimale: 31.10.2027
  • NAN 1 Optipro 400 g – Lot nr. 52880346AB, data durabilității minimale: 31.10.2027

ANSVSA precizează că rechemarea se aplică strict acestor loturi, restul produselor din gama Nestle NAN nefiind afectate. Bacteria depistată poate provoca toxiinfecții alimentare.

Instrucțiuni pentru consumatori

Persoanele care au achiziționat produsele din loturile menționate sunt rugate să nu le consume și să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate: Auchan, Penny, Selgros, Kaufland și Carrefour. Contravaloarea produselor va fi restituită chiar și fără bonul fiscal.

Pentru informații suplimentare, Nestle România pune la dispoziție linia gratuită a consumatorului: 0800 863 785, de luni până vineri, între 09:00 și 18:00, sau email: contact@ro.nestle.com. Lista magazinelor unde produsele pot fi returnate este disponibilă și pe site-ul ANSVSA.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
digi24.ro
image
Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat
gandul.ro
image
Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri pe mai multe drumuri
mediafax.ro
image
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
fanatik.ro
image
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
Târgul de Crăciun unde o felie cu untură e 10 lei. Şoriciul, la fel de scump ca vita Angus
observatornews.ro
image
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Cine este Liana Nicoleta Arsenie, președinta Curții de Apel București, și ce avere dețin
playtech.ro
image
Câți bani aduc la buget băncile de stat. Ce se întâmplă în 2025 cu băncile acuzate că „fac profituri colosale”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
GOOOL! Răzvan Marin a trimis mingea direct în vinclu, împotriva liderului din Conference League
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Cum se transmite lepra și cum îți dai seama că ai intrat în contact cu boala. Este alertă epidemiologică după confirmarea unui caz la Cluj-Napoca
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Nimeni nu scapă. Toate informațiile vor fi transmise în timp real către autorități
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Vijayanagara jpg
Cei 10 cei mai mari împărați și regi războinici ai Indiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Mărturie-șoc: „Am fost angajat de Regele Charles pentru un eveniment important și nu mi-a venit să cred ce mi-a spus”

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani