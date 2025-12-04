Alertă medicală globală: milioane de senzori de glicemie sunt retrași după semnalarea a șapte decese

Compania farmaceutică Abbott a început o amplă retragere de pe piață a unor senzori de monitorizare a glicemiei utilizați de pacienții cu diabet, după ce a identificat o defecțiune care ar putea fi legată de șapte decese și peste 700 de incidente grave. Operațiunea vizează 17 țări, inclusiv Statele Unite și Franța.

Compania Abbott a confirmat, într-un comunicat transmis miercuri către AFP, că retrage „anumiți senzori FreeStyle Libre 3 și FreeStyle Libre 3 Plus” după ce testele interne au arătat că „unii dintre acești senzori ar putea furniza măsurători incorecte ale glicemiei scăzute”.

Reprezentanții companiei au explicat că defecțiunea ar putea afecta acuratețea citirilor, ceea ce crește riscul ca pacienții să nu își poată monitoriza corect nivelul de glucoză, relatează Agerpres.

Șapte decese și sute de incidente grave

Potrivit Abbott, până în prezent au fost raportate șapte decese și 736 de incidente grave care ar putea avea legătură cu această problemă tehnică. „Testele interne au stabilit” natura defecțiunii, iar compania a notificat autoritățile sanitare din toate țările unde dispozitivele au fost comercializate.

Senzorii de monitorizare continuă a glicemiei sunt esențiali pentru pacienții diabetici, ajutând la prevenirea hipoglicemiei și hiperglicemiei - episoade care, netratate la timp, pot duce la comă sau chiar la deces.

O singură linie de producție, milioane de dispozitive afectate

Abbott a precizat că problema este legată de „o singură linie de producție”, însă impactul este major: numai în Statele Unite ar fi fost distribuite aproximativ 3 milioane de senzori considerați defectuoși.

Restul țărilor afectate de retragere sunt: Germania, Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Spania, Finlanda, Franța, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Noua Zeelandă, Norvegia, Suedia, Elveția și Regatul Unit.

Compania continuă procesul de recuperare a dispozitivelor și colaborează cu autoritățile sanitare pentru a limita riscurile pentru pacienți.