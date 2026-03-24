NATO testează în România respingerea unui atac rusesc: mii de militari la un exercițiu în Marea Neagră

Un amplu exercițiu NATO începe astăzi în România, mobilizând mii de militari și zeci de nave, pentru a simula reacția Alianței la un atac rusesc în Marea Neagră.

Exercițiul „Sea Shield” reunește peste 2.500 de militari din 12 țări aliate, printre care Italia, Franța, Germania și Statele Unite ale Americii. Scopul este simplu, dar crucial: NATO se antrenează pentru a respinge un eventual atac al Rusiei în Marea Neagră.

În prima săptămână, Forțele Navale Române trebuie să reziste singure și să respingă atacul, urmând ca în cea de-a doua săptămână să se alăture forțele aliate. Participanții repetă numeroase scenarii, inclusiv distrugerea minelor, trageri pe mare cu muniție reală și inserții aeriene, în cadrul cărora elicopterele transportă trupe suplimentare la bordul fregatelor.

„Sunt foarte multe scenarii, secvențe pe care militarii le repetă: distrugerea minelor, trageri pe mare cu muniție reală, dar și inserție aeriană – practic, elicopterele vor ajunge la bordul fregatelor pentru a aduce trupe suplimentare”, a explicat un oficial al Forțelor Navale Române, potrivit Digi24.

Marea Neagră – zonă strategică și periculoasă

Marea Neagră rămâne o zonă tensionată, cu pericole săptămânale, cum ar fi minele marine. Exercițiul NATO are loc în contextul discuțiilor aliaților privind asigurarea Strâmtorii Ormuz. Ministrul Apărării Naționale a subliniat că România poate contribui cu expertiză în aceste operațiuni.

„România poate contribui, de asemenea, cu expertiză”, a precizat ministrul Apărării Naționale.