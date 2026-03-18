Exercițiu militar de amploare în Marea Neagră: 13 țări participă la SEA SHIELD 2026

Forțele Navale Române organizează, în perioada 23 martie – 3 aprilie, exercițiul multinațional SEA SHIELD 2026, un eveniment de amploare care va reuni peste 2.500 de militari din 13 state și va include operațiuni complexe desfășurate pe mare, pe fluviu și în aer.

„Cele două săptămâni vor cuprinde secvențe de instruire în cadru național, interinstituțional și multinațional, iar activitățile vor acoperi toate mediile de acțiune - maritim, fluvial, lagunar, subacvatic, terestru și aerian, și vor include scenarii complexe adaptate provocărilor actuale de securitate”, transmite MApN.

La ediția din acest an participă peste 2.500 de militari din România și alte 12 state partenere: Bulgaria, Canada, Franța, Germania, Grecia, Italia, Regatul Țărilor de Jos, Polonia, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia. Forțele implicate includ 48 de nave și ambarcațiuni, 64 de vehicule de luptă, 10 aeronave și 10 sisteme autonome fără pilot.

Contribuția Forțelor Navale Române

România participă cu aproximativ 1.500 de militari și 33 de nave maritime și fluviale, printre care trei fregate, două nave purtătoare de rachete, un dragor maritim, un vânător de mine, un monitor, două vedete blindate și patru vedete fluviale. De asemenea, sunt implicate 14 vehicule de luptă, patru sisteme fără pilot și două elicoptere navalizate.

Exercițiul „este coordonat anual de Comandamentul Componentei Navale „Viceamiral Ioan Georgescu” și are ca scop creșterea nivelului de interoperabilitate între structurile participante, într-un cadru multinațional întrunit, cu participarea tuturor categoriilor de forțe ale Armatei României, precum și optimizarea efortului instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională”, se arată în comunicat.

Consolidarea cooperării în regiune

Prin desfășurarea SEA SHIELD 2026, forțele participante urmăresc să își îmbunătățească procedurile de acțiune comună și relațiile de cooperare, contribuind astfel la menținerea unui climat de securitate stabil în regiunea Mării Negre și pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.

Ceremonia de deschidere va avea loc luni, 23 martie, între orele 10:00 și 11:00, în portul Constanța, la Terminalul de Pasageri. Accesul presei se va face pe baza acreditării prealabile.