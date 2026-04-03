Video NATO ar putea căpăta „mai multă culoare europeană”. Daniel Dăianu: „Supremația Americii nu mai există”

NATO ar putea căpăta o identitate „mai pronunțat europeană”, dar va continua să existe. Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a comentat situația geopolitică actuală, invitat la Interviurile Adevărul, vorbind atât despre provocările, cât și oportunitățile pentru România și Europa. Declarațiile lui Dăianu vin în contextul în care președintele american Donald Trump vorbește despre o posibilă retragere a Statelor Unite din NATO, pe fondul conflictului cu Iranul.

Dăianu consideră că NATO va continua să existe, dar va căpăta o identitate mai pronunțat europeană.

Potrivit diplomaților NATO, consilierilor din Congres și oficialilor din domeniul apărării, administrația americană nu a inițiat discuțiile necesare pentru un astfel de proces, pentru a scoate SUA din NATO. Nu există dezbateri interne în cadrul alianței și nici directive clare privind o schimbare a rolului Washingtonului.

„NATO va căpăta în mod inevitabil mai multă culoare europeană și substanță (...) Realitatea este că americanii nu mai pot. America în 2026 nu este America de acum 20 de ani. Nu mai vorbești de America de acum 40 de ani. Supremația Americii nu mai există. China are progrese și în ceea ce privește inteligența artificială, în ceea ce privește explorarea cosmosului”, a explicat acesta la Interviurile Adevărul.

El a avertizat că atât SUA, cât și Europa se confruntă cu limite în ceea ce privește resursele militare, inclusiv refacerea stocurilor de armament, care necesită timp îndelungat.

Poziția României și necesitatea sprijinului suplimentar

Economistul a atras atenția asupra vulnerabilităților României, situată pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene:

Țările din această zonă ar trebui să beneficieze de sprijin suplimentar, inclusiv sub formă de granturi, având în vedere expunerea mai mare la riscuri, a spus Dăianu.

NATO european și geometria variabilă a Uniunii Europene

Întrebat despre posibilitatea unei structuri comune de apărare europene, Dăianu a reiterat ideea unui „NATO european”, subliniind totodată evoluția Uniunii Europene într-un sistem cu „geometrie variabilă”, unde un nucleu de state influente ia deciziile majore.

Acest nucleu include Germania, Franța, Italia, Spania, Olanda și Polonia, chiar dacă nu toate sunt în zona euro. Țările care nu participă riscă să fie marginalizate în luarea deciziilor strategice.

Economistul a concluzionat că România trebuie să fie atentă la alianțe și să primească sprijin suplimentar, pentru a-și proteja securitatea și a-și consolida poziția strategică în Europa.

NATO are 32 de state membre

Scopul NATO este de a garanta libertatea și securitatea membrilor săi prin mijloace politice și militare. NATO are 32 de state membre.

POLITIC – NATO promovează valorile democratice și oferă o structură permanentă pentru ca membrii săi să consulte și să coopereze pe probleme legate de apărare și securitate. Consultările regulate permit membrilor NATO să-și împărtășească opiniile, să facă schimb de informații, să construiască încredere, să rezolve probleme și, pe termen lung, să prevină conflictele.

MILITAR – NATO se angajează în rezolvarea pașnică a disputelor. Totuși, dacă eșuează eforturile diplomatice, alianța dispune de puterea militară necesară pentru a apăra fiecare membru – așa cum prevede Articolul 5, clauza de apărare colectivă a tratatului fondator NATO. De asemenea, NATO poate desfășura operațiuni de gestionare a crizelor pentru a ajuta la menținerea păcii și stabilității pe scena internațională, fie singură, fie în cooperare cu alte țări și organizații internaționale, conform site-ului oficial.