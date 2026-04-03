Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
NATO ar putea căpăta „mai multă culoare europeană". Daniel Dăianu: „Supremația Americii nu mai există"

NATO ar putea căpăta o identitate „mai pronunțat europeană”, dar va continua să existe. Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a comentat situația geopolitică actuală, invitat la Interviurile Adevărul, vorbind atât despre provocările, cât și oportunitățile pentru România și Europa. Declarațiile lui Dăianu vin în contextul în care președintele american Donald Trump vorbește despre o posibilă retragere a Statelor Unite din NATO, pe fondul conflictului cu Iranul.

Daniel Dăianu. FOTO: Inquam Photos
Daniel Dăianu. FOTO: Inquam Photos

Dăianu consideră că NATO va continua să existe, dar va căpăta o identitate mai pronunțat europeană. 

Potrivit diplomaților NATO, consilierilor din Congres și oficialilor din domeniul apărării, administrația americană nu a inițiat discuțiile necesare pentru un astfel de proces, pentru a scoate SUA din NATO. Nu există dezbateri interne în cadrul alianței și nici directive clare privind o schimbare a rolului Washingtonului.

„NATO va căpăta în mod inevitabil mai multă culoare europeană și substanță (...) Realitatea este că americanii nu mai pot. America în 2026 nu este America de acum 20 de ani. Nu mai vorbești de America de acum 40 de ani. Supremația Americii nu mai există. China are progrese și în ceea ce privește inteligența artificială, în ceea ce privește explorarea cosmosului”, a explicat acesta la Interviurile Adevărul.

El a avertizat că atât SUA, cât și Europa se confruntă cu limite în ceea ce privește resursele militare, inclusiv refacerea stocurilor de armament, care necesită timp îndelungat.

Poziția României și necesitatea sprijinului suplimentar

Economistul a atras atenția asupra vulnerabilităților României, situată pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene:

Țările din această zonă ar trebui să beneficieze de sprijin suplimentar, inclusiv sub formă de granturi, având în vedere expunerea mai mare la riscuri, a spus Dăianu.

NATO european și geometria variabilă a Uniunii Europene

Întrebat despre posibilitatea unei structuri comune de apărare europene, Dăianu a reiterat ideea unui „NATO european”, subliniind totodată evoluția Uniunii Europene într-un sistem cu „geometrie variabilă”, unde un nucleu de state influente ia deciziile majore.

Acest nucleu include Germania, Franța, Italia, Spania, Olanda și Polonia, chiar dacă nu toate sunt în zona euro. Țările care nu participă riscă să fie marginalizate în luarea deciziilor strategice.

Economistul a concluzionat că România trebuie să fie atentă la alianțe și să primească sprijin suplimentar, pentru a-și proteja securitatea și a-și consolida poziția strategică în Europa.

NATO are 32 de state membre

Scopul NATO este de a garanta libertatea și securitatea membrilor săi prin mijloace politice și militare. NATO are 32 de state membre.

POLITIC – NATO promovează valorile democratice și oferă o structură permanentă pentru ca membrii săi să consulte și să coopereze pe probleme legate de apărare și securitate. Consultările regulate permit membrilor NATO să-și împărtășească opiniile, să facă schimb de informații, să construiască încredere, să rezolve probleme și, pe termen lung, să prevină conflictele.

MILITAR – NATO se angajează în rezolvarea pașnică a disputelor. Totuși, dacă eșuează eforturile diplomatice, alianța dispune de puterea militară necesară pentru a apăra fiecare membru – așa cum prevede Articolul 5, clauza de apărare colectivă a tratatului fondator NATO. De asemenea, NATO poate desfășura operațiuni de gestionare a crizelor pentru a ajuta la menținerea păcii și stabilității pe scena internațională, fie singură, fie în cooperare cu alte țări și organizații internaționale, conform site-ului oficial.

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
De la ce vârstă a avut telefon Gigi Becali! Dezvăluiri despre copilăria din Pipera: „Mama ne spăla cu apa de la ploaie!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Culisele transferului lui Ciprian Marica la Șahtior Doneţk! „Ahmetov ne-a organizat Miss Ucraina la hotel! Eu le-am spus că vreau numărul 2 și numărul 3.”
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Anunț devastator despre starea lui Mircea Lucescu. Fiu lui, Răzvan Lucescu, a venit urgent în țară
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regale la slujba de Paște
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!