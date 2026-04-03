Fostul emisar al lui Trump pentru Ucraina propune desființarea NATO și crearea unei noi alianțe: „S-a dovedit a fi lipsită de curaj”

Fostul emisar special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că NATO ar trebui înlocuită, acuzând organizația că este „lipsită de curaj” și ineficientă în timpul conflictului cu Iranul.

„NATO s-a dovedit a fi lipsită de curaj”, a spus Kellogg la Fox News. „Poate că avem nevoie de un nou NATO, o nouă structură de apărare.”

El a invocat Articolul 13 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede că orice stat membru poate părăsi NATO la un an după notificare, ca posibilă soluție de ieșire.

Kellogg a sugerat apoi structuri alternative de alianță.

„Să redesenăm alianțele de apărare pe care le avem, poate să creăm una cu Japonia și Australia și unele dintre acele state europene dispuse să intre în luptă, precum Germania reangajată sau Polonia. Chiar și Ucraina, care s-a dovedit a fi un aliat bun.”

Recent, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ia serios în calcul retragerea Statelor Unite din NATO, după ce aliații nu au susținut acțiunea militară americană împotriva Iranului.

În februarie anul trecut, Kellog dezvăluise că Europa va fi exclusă de la discuțiile de pace între Rusia, SUA și Ucraina, adăugând că aliații europeni ar trebui să se concentreze pe creșterea cheltuielilor pentru armată, nu pe negocierile de pace.

„S-ar putea să fie ca scârțâitul de cretă pe tablă, s-ar putea să enerveze puțin, dar vă spun ceva care este cu adevărat destul de sincer: acest lucru nu se va întâmpla”, a declarat el sâmbătă.

„Iar prietenilor mei europeni, le-aș spune: intrați în dezbatere, nu vă plângeți că ați putea da sau nu. Fiți la masă, venind cu propuneri concrete, idei, sporiți cheltuielile [pentru apărare]”, le-a reamintit oficialul american aliaților europeni de creșterea la 5% din PIB a cheltuielilor pentru armată solicitată de Donald Trump.