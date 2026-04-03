Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Iranul ripostează după ce SUA au distrus un pod: Atacuri asupra unei rafinării și centrale de desalinizare a apei din Kuweit. Gardienii neagă

Război în Orientul Mijlociu
Iranul a lovit o centrală electrică și de desalinizare a apei din Kuweit vineri, la doar câteva ore după ce a vizat o rafinărie de petrol, într-o nouă escaladare a tensiunilor în regiunea Golfului, relatează The Telegraph. Între timp, Gardienii Revoluției au condamnat atacul pe care l-au atribuit Israelului.

Iranul a lovit pe 1 aprilie aeroportul internațional din Kuweit FOTO profimedia

UPDATE 15.00 IRGC neagă responsabilitatea pentru atacul asupra centralei electrice din Kuweit și dă vina pe Israel

Gardienii Revoluției (IRGC) au negat implicarea în atacul recent asupra centralei de energie și desalinizare a apei din Kuweit, atribuindu-l în schimb Israelului, relatează The Guardian.

Într-un comunicat preluat de agenția semi-oficială de știri Tasnim, IRGC a condamnat atacul, catalogându-l „un semn al ticăloșiei și josniciei ocupanților sioniști”. Bazele militare americane din regiune, precum și centrele militare și de securitate israeliene din teritoriile palestiniene ocupate, sunt considerate țintele predilecte, se mai arată în comunicat, în care este condamnat „atacul inuman” efectuat de Israel asupra Kuweitului.

Vineri, Ministerul Energiei, Apei și Energiei Regenerabile din Kuweit a anunțat că centrala a fost avariată în urma unui atac despre care a spus că a fost lansat de Iran.

Știrea inițială

Atacurile au venit după lovitura lansată de SUA asupra infrastructurii civile iraniene vineri, determinând Teheranul să riposteze cu atacuri asupra facilităților energetice din statele vecine din Golf.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că SUA au distrus un pod important din Teheran și a avertizat că următoarea lovitură a forțelor americane ar putea fi asupra centralelor electrice iraniene.

Kuweitul depinde de desalinizare, proces care elimină sarea din apa de mare, pentru 90% din apa sa potabilă. Iranul a vizat și luni o centrală de desalinizare din Kuweit.

Armata kuweitiană a transmis că apărarea aeriană încearcă să intercepteze „atacuri ostile cu rachete și drone” vineri.

Într-o escaladare mai largă, Iranul a lansat, de asemenea, atacuri asupra Israelului și Emiratelor Arabe Unite, amplificând tensiunile regionale.

Conflictul a dus deja la creșterea prețului petrolului la peste 100 de dolari pe baril, cu petrolul Brent ajungând la 141 de dolari joi.

Un atac cu drone a dus la închiderea celei mai mari uzine de gaze din Abu Dhabi

În Emiratele Arabe Unite, un atac cu drone a forțat închiderea celei mai mari facilități de procesare a gazelor din Abu Dhabi. Operațiunile de la uzina de gaze Habshan au fost suspendate în urma unui incendiu, probabil provocat de un proiectil iranian interceptat.

Centrul media al capitalei Emiratelor a confirmat că răspunde „unui incident provocat de căderea unor resturi” la facilitate. Un comunicat a precizat: „Operațiunile au fost suspendate în timp ce autoritățile răspund la incendiu. Nu au fost raportate victime.”

Autoritățile nu au precizat dacă atacul a fost efectuat cu o dronă sau o rachetă. Este a doua oară când operațiunile de la Habshan sunt suspendate după un atac de la începutul războiului în februarie.

Trump, și-a intensificat amenințările la adresa Iranului, avertizând că armata americană „nici măcar nu a început” să distrugă ceea ce a mai rămas din infrastructura țării, după ce un atac american a distrus cel mai mare pod din Iran.

La rându, ei, armata iraniană avertizează că va „distruge” activele regionale ale SUA dacă Statele Unite și Israelul vor escalada atacurile asupra Iranului.

Postul iranian Press TV a publicat un clip în care purtătorul de cuvânt al armatei, Ebrahim Zolfaghari, avertizează că, dacă SUA continuă să amenințe centralele electrice iraniene, Teheranul va viza infrastructura energetică regională, precum și companiile de telecomunicații cu acționari americani.

Marea Britanie trimite sisteme de apărare aeriană în Kuweit

Marea Britanie a desfășurat sistemul de apărare aeriană de ultimă generație Rapid Sentry în Kuweit.

Statul din Golf a fost bombardat de Iran vineri dimineață, loviturile afectând o rafinărie de petrol și o centrală electrică și de desalinizare a apei.

Premierul Keir Starmer a discutat vineri dimineață cu Sabah al-Khalid al-Sabah, prințul moștenitor al Kuweitului, condamnând atacurile.

Un purtător de cuvânt de la Downing Street a declarat: „Prim-ministrul a început prin a condamna atacul iresponsabil cu drone de peste noapte asupra unei rafinării kuweitiene de petrol. El a reiterat că Regatul Unit este alături de Kuweit și toți aliații noștri din Golf.

„Au discutat despre desfășurarea sistemului britanic de apărare aeriană Rapid Sentry în Kuweit, care va proteja personalul și interesele kuweitiene și britanice din regiune, evitând în același timp escaladarea către un conflict mai larg.”

Rapid Sentry, achiziționat în secret în 2022, lansează rachete supersonice, ușoare și multifuncționale, folosite de forțele ucrainene pentru a doborî drone rusești.

