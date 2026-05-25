Locomotiva unui tren de pasageri, cuprinsă de flăcări în Bihor

Locomotiva unui tren de pasageri a fost cuprinsă de flăcări în halta Tămășeu din județul Bihor, însă intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 03:40, în noaptea de duminică spre luni, la locomotiva unui tren de pasageri aflat în halta Tămășeu din județul Bihor. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” a fost alertat imediat, iar echipajele de pompieri au fost mobilizate de urgență pentru a interveni la fața locului.

Înainte de sosirea salvatorilor, personalul feroviar a reușit să decupleze vagoanele și să îndepărteze locomotiva de restul garniturii. La scurt timp, la fața locului au ajuns trei echipaje din cadrul Detașamentului 2 Oradea, două de stingere cu autospeciale cu apă și spumă și un echipaj SMURD, pregătit să acorde primul ajutor dacă situația o impunea.

Flăcările se manifestau la nivelul compartimentului motor, însoțite de degajări de fum, însă intervenția promptă a pompierilor a făcut ca incendiul să fie localizat și lichidat în aproximativ 10 minute. Efortul rapid al echipajelor a împiedicat propagarea focului la restul trenului și a limitat considerabil pagubele.

Potrivit ISU Bihor, în urma incendiului au fost afectate un motor de ventilator și un panou electric, cauza probabilă fiind un conductor electric defect.

Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime.