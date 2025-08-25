search
Luni, 25 August 2025
O româncă, anchetată în Italia după ce copilul ei de 2 ani a căzut din maşină în timpul mersului. Şoferul, tot român, s-a încurcat în declaraţii

Publicat:

O româncă în vârstă de 27 de ani este cercetată în Italia, după ce copilul său de doar 2 ani a căzut din maşină în timpul mersului. La fel şi şoferul autoturismului, tot român, care s-a încurcat în declaraţii.

Poliţiştii italieni suspectează că a fost vorba de neglijenţă. FOTO: arhivă
Poliţiştii italieni suspectează că a fost vorba de neglijenţă. FOTO: arhivă

Un incident grav petrecut în Italia a adus doi români, o femeie de 27 de ani şi un bărbat de 39 de ani, în atenția autorităților, după ce un copil de doar doi ani a căzut din mașina în mers. Deși micuțul a scăpat cu viață, anchetatorii verifică dacă mama acestuia și șoferul au respectat regulile de siguranță și încearcă să stabilească dacă a fost vorba despre un accident tragic sau despre neglijență.

Un copil român în vârstă de doi ani a fost rănit după ce a căzut dintr-un autoturism aflat în mers, pe un drum din regiunea Lazio, Italia. Incidentul a avut loc joi, 21 august, în jurul orei 19:00, și a dus la o anchetă a carabinierilor, care încearcă să stabilească exact circumstanțele producerii accidentului.

Potrivit presei italiene, în mașină se aflau o tânără româncă de 27 de ani, împreună cu cei doi copii, unul de 2 ani şi celălalt în vârstă de 3 ani, și șoferul, un prieten de familie în vârstă de 39 de ani, care se oferise să-i ducă la cumpărături, pentru că soţul femeii era la serviciu.

Ci doi adulţi se aflau pe locurile din faţă, iar copiii pe bancheta din spate. La un moment dat, pe un tronson drept de drum, micuțul de doi ani a reușit să deschidă portiera și a căzut pe carosabil.

Tânăra de 27 de ani a reacționat imediat și a chemat salvarea. Copilul a fost transportat mai întâi la spitalul Santa Rosa din Viterbo, iar ulterior, din cauza rănilor, a fost transferat cu un elicopter la Spitalul „Gemelli” din Roma, unde medicii au stabilit că viața nu îi este în pericol, dar va avea nevoie de aproximativ 20 de zile de îngrijiri medicale.

Copiii nu ar fi avut scaune speciale

Poliția a deschis o anchetă pentru a exclude orice suspiciune că micuțul ar fi putut fi aruncat intenționat din vehicul. Până acum, după audierea părinților și a șoferului, nu au apărut probe care să indice un act de violență, dar rămân întrebări legate de modul în care erau transportați copiii.

Șoferul, un român de 39 de ani, le-a declarat anchetatorilor că „amândoi copiii erau legați în scaunul special și aveau centurile puse”. În plus, el a susținut că fratele mai mare, în vârstă de trei ani, ar fi desfăcut centura celui mic, ar fi deschis portiera și astfel acesta ar fi căzut din mașină.

Cu toate acestea, la camera de gardă a spitalului unde a fost dus iniţial copilul, carabinierii nu au găsit niciun scaun auto pentru copii în autoturism. Confruntat cu această situație, șoferul a afirmat că scaunul fusese împrumutat imediat după accident, explicație care nu i-a convins pe anchetatori.

Acum, Parchetul din Viterbo urmează să decidă dacă va deschide un dosar penal pentru a clarifica toate circumstanțele evenimentului și pentru a stabili eventualele responsabilități ale celor doi adulți aflați în mașină.

Familia de români se mutase în localitatea Canepina, regiunea Lazio, în urmă cu doar două luni.

