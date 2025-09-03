Tragedie la Sovata: O fetiță de șapte ani a murit după ce un dulap a căzut peste ea

O fetiță de șapte ani și-a pierdut viața în stațiunea Sovata, după ce un dulap s-a prăbușit peste ea. Incidentul a avut loc în locuința familiei, în timp ce mama copilei era plecată de acasă.

Potrivit informațiilor, mama a plecat și și-a lăsat cei trei copii acasă, în grija fiului de 23 de ani. Alături de fetița de șapte ani se afla și sora ei, de patru ani. La un moment dat, fratele mai mare a lipsit pentru aproximativ zece minute. Când s-a întors, a găsit-o pe sora lui prinsă între un dulap și pat. Se pare că un dulap a căzut peste fetița de șapte ani.

Apel disperat la 112

Mama a fost cea care a auzit zgomotul, a reacționat imediat și a sunat la numărul unic de urgență. Echipele medicale au ajuns rapid la fața locului și au încercat să o resusciteze pe copilă. Din păcate, toate eforturile au fost în zadar, iar medicii au declarat decesul la fața locului.

Ancheta continuă

Trupul neînsuflețit al fetiței a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, unde specialiștii vor efectua necropsia pentru a stabili cauza exactă a morții. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs tragicul eveniment.